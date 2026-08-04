Saqueo patrimonial
Recuperado un retablo del siglo XVI robado en un monasterio de Navarra en 2010 y vendido en Barcelona
La Policía Nacional y los Mossos han devuelto este relieve de San Buenaventura que estaría en un conjunto con la Virgen de la Inmaculada
Agentes de la Policía Nacional y de los Mossos d’Esquadra han entregado este martes un relieve de madera robado en 2010 en el altar mayor del Monasterio de Santa Clara de Fitero, en Navarra. La pieza ha sido entregada al párroco responsable de la Iglesia de la localidad, en representación de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela.
Se trata de un relieve en madera tallada, dorada y policromada del siglo XVI que representa a San Buenaventura, cuyo autor pertenece al círculo del escultor Juan de Anchieta. Mide 81 x 45,5 x 10 centímetros y formaría parte de un retablo de la Virgen de la Inmaculada. La pieza robada se recuperó el pasado mes de abril.
La investigación se inició a través del propietario actual de la pieza, quien la obtuvo en una casa de subastas de Barcelona. Esta casa de subastas, a su vez, la había comprado previamente a otra persona que la había adquirido en otro establecimiento. Tras varias pesquisas, se comprobó que la obra inició su periplo en el Rastro de Madrid para, posteriormente, pasar por varios propietarios.
A finales de abril, los agentes intervinieron la pieza en Barcelona y procedieron a dar conocimiento al juzgado quien ha acordado su devolución a las autoridades de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela como legítimos propietarios.
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