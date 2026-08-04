Los Mossos inmovilizan ocho 'taxis pirata' en un control en el aeropuerto de Barcelona

Nuevo dispositivo de control de 'taxis pirata' de los Mossos d'Esquadra en el aeropuerto de Barcelona. Este martes han realizado más inspecciones conjuntamente con efectivos del Servei Català de Trànsit en el aparcamiento que hay justo frente a la Terminal 1.

En concreto los agentes han inmovilizado ocho Vehículos de Transporte con Conductor (VTC): siete por falsedad documental al llevar autorizaciones de otras comunidades y otro por transporte ilegal de pasajeros al no disponer de ninguna licencia. Los vehículos quedan en depósito hasta que se pague una multa de 4.001 euros, tal y como marca la normativa.

De estos VTC inmovilizados, a dos se les abrirán diligencias penales por presunto delito de falsedad documental. En concreto, presentados autorizaciones fraudulentas de VTC pero de Granada, con lo que se trata de otra Comunidad Autónoma, con distintivos que no corresponden a estos vehículos inspeccionados.

También se han abierto cuatro denuncias de VTC que operaban con distintivo de otros lugares (2 Granada, 1 Gijón y 1 Palma). Precisamente, de este último de Palma, la autorización consta de baja automática desde el 12 de diciembre de 2022, con lo que funcionaría como 'taxi pirata' desde entonces.

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Los Mossos también han denunciado a otros 15 vehículos por irregularidades en el transporte que estaban en este aparcamiento frente a la terminal.