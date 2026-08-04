El calor extremo en los ancianos eleva los ahogamientos en Catalunya hasta un récord histórico

Las olas de calor han disparado las muertes por ahogamiento en Catalunya. Según datos de Protecció Civil, desde que comenzó la temporada de baño han fallecido 30 personas en playas, piscinas y ríos. Es la cifra más elevada que se ha registrado hasta la fecha. Durante todo el verano de 2025, por ejemplo, el cómputo fue de 28 muertos, es decir, en tres meses se ahogaron dos personas menos que las que ahora han perdido la vida en solo un mes y medio. El perfil de la víctima más frecuente es el de un hombre de edad avanzada, estresado a nivel térmico, que ya arrastraba patologías previas y sufre un 'shock' al entrar en el agua.

Ante este repunte, la Generalitat, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil llaman a extremar la prudencia, pero también dan contexto a este balance subrayando que las elevadas temperaturas han multiplicado la afluencia de bañistas.

El perfil de la víctima más frecuente es el de un hombre de edad avanzada, estresado a nivel térmico, que ya arrastraba patologías previas y sufre un 'shock' al entrar en el agua

Gráfico interactivo que muestra el total de ahogados en Catalunya.

Mayor afluencia

Sergio Delgado, subdirector general de Planificació i Programes de Protecció Civil de la Generalitat, explica que la temporada de baño ha arrancado en Catalunya con mucho calor y sin días malos para ir a la playa. Apenas ha habido jornadas lluviosas, ni siquiera nubladas. Cada día de junio y julio ha sido bueno para ir a darse un baño.

Gerardo Gantes, jefe de Salvamento Marítimo en Catalunya, explica por su parte que, además del aumento de bañistas, el calor también ha incrementado las embarcaciones recreativas pilotadas, a menudo, por personas con poca experiencia. Y, Enrique Ballesteros, jefe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de (GEAS) de la Guardia Civil, señala por último que los accidentes vinculados al buceo han sido más que en años anteriores. En definitiva, más actividad acuática y subacuática que, en consecuencia, ha hecho que aumenten los incidentes.

Ahogados silenciosos

A finales de junio tres menores, de 12 y 13 años, murieron ahogados en la playa de LArrabassada de Tarragona. Este accidente sigue bajo investigación, pero las características que rodean las muertes de estos niños suponen un hecho aislado, remarcan desde Protecció Civil, porque el perfil del resto de personas que han perdido la vida en el agua este 2026 es distinto.

Los fallecidos suelen ser personas sensibles al calor que, al entrar en el agua y verse sorprendidos por un cambio brusco de temperatura o por una corriente que les exige demasiado, sufren un infarto

La inmensa mayoría de los ahogados en Catalunya son hombres, de más de 65 años y que arrastraban patologías previas, sobre todo, problemas de corazón. Estos ahogamientos, al contrario de lo sucedido en Tarragona, donde los menores fallecieron entre un oleaje intenso, se producen en días de mar calmada. Mueren, subraya el subdirector Delgado, porque son personas sensibles al calor –"llevan un elevado estrés térmico acumulado", señala– y al entrar en el agua, y verse sorprendidos por un cambio brusco de temperatura o por una corriente que les exige demasiado, sufren un infarto. Son los llamados 'ahogados silenciosos', hombres que a menudo llevan varios minutos flotando bocabajo sin que nadie a su alrededor se haya percatado de que están muertos.

Gráfica interactiva sobre ahogamientos en Catalunya hasta el 2 de agosto.

Playas y piscinas

De las 30 víctimas registradas durante este primer mes y medio de verano, 16 han muerto en las playas, 9 en las piscinas y 5 en aguas interiores: ríos o lagos. En las playas y en las piscinas, los ancianos fallecidos representan más de la mitad.

En las playas, por ejemplo, 9 de los 16 habían cumplido ya los 70 años y 3 superaban ampliamente los 89. En las piscinas, las edades de los seis fallecidos más veteranos son 61, 78, 79, 82, 83 y 85 años, respectivamente.

De las 30 víctimas registradas durante este primer mes y medio de verano, 16 han muerto en las playas, 9 en las piscinas y 5 en ríos o lagos

Delgado recuerda que las personas mayores, sobre todo las que sufren problemas de corazón, no deberían bañarse solas. A pesar de que a menudo no resulta sencillo que estas acepten someterse a la vigilancia de otro adulto, desde Protecció Civil se remarca que es necesario acompañarlas porque, para el resto de bañistas, puede ser complicado distinguir si un desconocido ha perdido la consciencia o está descansando con la cabeza dentro del agua.

Y si vigilar a los mayores en el agua es importante, hacerlo con los menores es fundamental.

Gráfico interactivo sobre ahogamientos en Catalunya, clasificado por edad y lugar.

Distracciones en la piscina

Solo dos de las nueve personas ahogadas en las piscinas eran menores de edad: una niña de 6 años en un complejo deportivo de Balaguer y un niño de 8 años que se encontraba de vacaciones con su familia en un hotel de Calella. Pero ha habido muchos sustos, muchos menores que han podido ser reanimados gracias a una ambulancia del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Veinte de los treinta heridos por ahogamiento este verano son niños, algunos de muy pocos años de edad. El más joven, un bebé de 10 meses.

Catalunya prepara una ley para homogeneizar los servicios de socorrismo: antes de que termine 2026, Protecció Civil entregará las conclusiones para que el Govern redacte una norma que alargará las horas de vigilancia en las playas, los días de la temporada de baño o integrará mejor la comunicación con Emergències

"Atender una llamada de trabajo, entrar a la cocina a buscar alguna cosa, mirar el teléfono… son acciones que un adulto que está a cargo de menores que se están bañando puede hacer creyendo que será solo un momento pero que pueden resultar fatales. A partir de los 4 minutos sin oxígeno, el cerebro puede sufrir daños irreversibles", remarca Delgado, que pide que se pongan los cinco sentidos si hay niños en el agua.

Ley de socorrismo

Protecció Civil también destaca que las cinco víctimas que estas primeras semanas de verano se han ahogado en aguas interiores (lagos, ríos, pantanos) eran personas que no residían en la zona y que, en consecuencia, desconocían el medio en el que se adentraban. Delgado recuerda que nadie debería bañarse en lagos y ríos si no hay un cartel o señal que identifique el lugar como una zona de baño permitida. "Puede haber corrientes, raíces… que pueden sorprendernos", concluye.

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Catalunya prepara una ley que va a homogeneizar los servicios de socorrismo. Antes de que termine 2026, Protecció Civil, de acuerdo con los principales agentes del sector –empresas de socorristas, ayuntamientos o SEM, entre otros–, entregará las conclusiones técnicas que deberían servir para que el Govern redacte una ley que alargará las horas de vigilancia en las playas, los días de la temporada de baño o integrará mejor a estos trabajadores en las comunicaciones de Emergències.