Trànsit y los Mossos intensifican los controles contra la velocidad excesiva en las carreteras catalanas

Durante toda esta semana y coincidiendo con el incremento de la movilidad en las carreteras catalanas por las vacaciones de verano, el Servei Català de Trànsit (SCT) junto a los Mossos d'Esquadra y diversas policías locales han lanzado una campaña intensiva para combatir la velocidad excesiva. Por eso, se establecerán controles específicos en zonas urbanas y en carreteras y autopistas para 'cazar' a los conductores que vayan más rápido de lo permitido.

Trànsit señala que "la velocidad excesiva puede tener graves consecuencias sobre todo para la seguridad de los colectivos más vulnerables, como son los peatones y los ciclistas".

Además de los controles específicos, Trànsit recuerda que también se cuenta con los radares en remolque y el radar aerotransportado Falcó como elementos de vigilancia para detectar el exceso de velocidad y combatir la dispersión en la siniestralidad en la red viaria de Catalunya.

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En la misma campaña de controles de velocidad del pasado año se impusieron en una semana un total de 33.574 denuncias, de las cuales 2 fueron por la vía penal. Esto significa que se denunciaron de media a casi 4.800 conductores cada día por exceso de velocidad, según Trànsit.