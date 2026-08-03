Los Mossos desmantelan una rave en una finca rural de El Pla de Santa Maria

Los Mossos d'Esquadra desplegaron el sábado por la tarde un dispositivo policial para controlar y desmantelar una fiesta ilegal tipo rave localizada en una finca rural situada en El Pla de Santa Maria, en el camino hacia Vila-rodona. Hacia las cinco y media de la tarde, el servicio de vigilancia municipal de El Pla de Santa Maria alertó a los Mossos de la celebración de una fiesta no autorizada en este lugar.

Inmediatamente, varias dotaciones de la comisaría de Valls se desplazaron hasta la finca, delimitada por un muro de piedra de aproximadamente un metro de altura y con dos accesos para vehículos, sin ningún elemento que impidiera la entrada. Por motivos de seguridad, las patrullas no accedieron al interior del recinto. Aun así, desde los puntos de acceso observaron entre 50 y 70 vehículos estacionados en una explanada cercana.

Entre los vehículos había numerosas autocaravanas con matrículas francesas, italianas, alemanas y españolas. Los agentes también detectaron una zona de acampada con varias tiendas de campaña instaladas bajo un pequeño pinar y una edificación tipo nave o antigua masía, en cuyo interior sonaba música.

Asimismo, constataron que la finca está rodeada de campos de cultivo y viñedos y que, excepto una reducida zona arbolada, el espacio está formado mayoritariamente por terreno seco con vegetación baja. Ante esta situación, se reforzó el dispositivo con efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) de Montblanc y una patrulla del Área Regional de Tráfico (ART) del Camp de Tarragona. Los agentes cortaron los dos únicos caminos de acceso a la finca e impidieron la entrada de nuevos vehículos.

Durante el operativo se detectó la llegada escalonada de personas que pretendían asistir a la fiesta. Al no poder acceder con vehículo, algunas se dirigieron a una urbanización situada aproximadamente a un kilómetro para intentar llegar a pie. Sobre las siete de la tarde del día siguiente, la fiesta quedó completamente desmantelada y se dio por finalizado el dispositivo policial.

Durante la actuación, los agentes levantaron tres actas por la intervención de material y dinero, e intervinieron cuatro sobres que contenían un total de 1.295 euros. También hicieron dos denuncias admiistrativas por tenencia de droga e identificaron a varios de los asistentes. Los Mossos requisaron equipos de sonido usados en la fiesta ilegal.

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En cuanto a la seguridad vial, se denunció a tres conductores por conducir bajo los efectos del alcohol, dos de ellos por la vía penal y uno por la vía administrativa. Los agentes tramitaron otras cuatro denuncias en materia de tráfico y se detectó a cuatro conductores que dieron positivo en las pruebas de detección de drogas, todos ellos denunciados administrativamente.