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Encuentran muerto junto a la Torre Lluvià de Manresa a un hombre desaparecido desde esta mañana

Los Mossos movilizaron unidades caninas y drones, y el cuerpo fue hallado hacia las 19 horas

Encuentran muerto junto a la Torre Lluvià de Manresa a un hombre desaparecido desde esta mañana

Encuentran muerto junto a la Torre Lluvià de Manresa a un hombre desaparecido desde esta mañana / Eduard Font Badia

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Eduard Font Badia

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Un operativo de búsqueda encontró esta tarde, en las inmediaciones de la Torre Lluvià, el cuerpo sin vida de un hombre de 83 años, vecino de Manresa, que estaba desaparecido desde la mañana, según ha podido saber Regió7, del grupo de El Periódico, por fuentes policiales.

Los Mossos d'Esquadra recibieron la denuncia hacia las 17:45 horas y activaron unidades caninas y drones, que comenzaron a inspeccionar la zona alrededor de las 18:30 horas. Aproximadamente media hora después, fue localizado el cuerpo.

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Fuente: Regió7

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