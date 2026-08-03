Detenidos en Barcelona y Tarragona miembros de una banda de ladrones violentos de joyerías en Francia

Una operación conjunta entre la Gendarmerie Nationale, Policía Nacional, Mossos d'esquadra y Europol ha permitido desarticular una organización criminal especializada en robos violentos en joyerías en Francia cuyos miembros escapaban a otros países para no ser atrapados. El pasado 17 de junio, a partir de una orden europea emitida por las autoridades judiciales de Caen, se produjo una operación simultánea en domicilios de Barcelona, Tarragona, Orihuela (Alicante) y Suecia.

Hubo tres detenidos y otra persona quedó investigada. Los agentes encontraron diversos dispositivos móviles y gran cantidad de droga. Los tres cuerpos policiales colaboraron tras detectar coincidencias en varias de las investigaciones. Así localizaron a algunos de los sospechosos que residían en España y seguirían cometiendo otros delitos.

Según la investigación, el grupo criminal estaría relacionado principalmente con robos violentos en joyerías de la región francesa de Bretaña durante el año 2024. Concretamente, cometieron los atracos los días 1 y 6 de marzo en las localidades de Bayeux y Belfort. En uno de los casos, los investigados asaltaron a un representante de joyería al que sustrajeron joyas por valor de 300.000 euros.

Banda disuelta

Los agentes remarcan la dificultad para localizar a la banda por la alta movilidad de sus miembros y su carácter transfronterizo. Además, tras los atracos en Francia el grupo se disolvió. Tras varios meses de investigación, se localizó en Barcelona a uno de los principales sospechosos, un hombre de 34 años.

Lo detuvieron y en el registro de su vivienda los agentes intervinieron hasta cinco terminales móviles y cuatro paquetes con una sustancia blanca que, una vez analizada, resultó ser ketamina con un peso aproximado de 3 kg y una pureza superior al 85%. Por este motivo, además de los hechos investigados por las autoridades francesas, el hombre quedó detenido por un presunto delito contra la salud pública.

En Tarragona se localizó a otro de los objetivos del operativo, a quien se le tomó declaración en calidad de investigado por su relación con los dos asaltos. En Orihuela, la policía detuvo a otro sospechoso buscado por las autoridades francesas.

En Suecia, también se detuvo a otro implicado y en el registro de su vivienda se intervinieron varios terminales de telefonía móvil que se están analizando.

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Los agentes remarcan que la cooperación policial ha permitido esta operación pese a que hace más de dos años de los asaltos y la banda ya se había disuelto.