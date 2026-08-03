Detenido un feriante por agredir sexualmente a dos personas sin hogar en Blanes y Barcelona

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado el 24 de julio en Barcelona a un hombre de 44 años acusado de dos agresiones sexuales cometidas en Blanes y en Barcelona con varios días de diferencia. Además, el sospechoso presuntamente golpeó a las víctimas y les robó dinero.

La investigación comenzó tras una denuncia de una mujer en Blanes el pasado 20 de julio. Los hechos habían tenido lugar en un descampado cercano a la zona de caseta de ferias y atracciones instalada con motivo de la fiesta mayor, donde la víctima pernocta habitualmente.

La mujer había conocido al sospechoso, que trabajaba como feriante, y juntos se fueron hacia una zona deshabitada. Allí, el hombre presuntamente la golpeó y la agredió sexualmente, aunque ella intentó defenderse. Después, además, le sustrajo un reloj y 20 euros en efectivo. Otro feriante que estaba dentro de una caravana cercana, al oír los gritos, salió al exterior y el agresor huyó.

Tras una primera asistencia de la Policía Local de Blanes, los Mossos se hicieron cargo de la investigación y pudieron establecer que el sospechoso había trabajado de manera puntual en una de las atracciones de la feria. Sin embargo, se había marchado sin avisar y además había sustraído objetos al feriante que le había dado trabajo.

Tras constatar la identidad del sospechoso y al establecer patrones de conducta similares por parte de los especialistas en agresiones sexuales de la División de Investigación Criminal, se pudo relacionar al hombre con otro caso abierto en Barcelona. La denuncia era del 2 de julio y la víctima estaba sentada, también de madrugada, en un banco cercano a la estación de Sants cuando, después de entablar conversación con ella, el hombre comenzó a agredirla golpeándola.

Luego la trasladó por la fuerza a una zona ajardinada y la agredió sexualmente. Antes de marcharse, le sustrajo el bolso, el móvil y 65 euros. Los Mossos remarcan que en ambos casos, las víctimas eran personas especialmente vulnerables por tratarse de personas sin hogar.

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Como resultado de la investigación, se pudo situar al presunto autor de las dos agresiones sexuales en la ciudad de Barcelona. Por este motivo, se llevó a cabo un dispositivo para localizar y detenerlo. Se le arrestó poco antes de las ocho de la tarde del 24 de julio en el distrito del Eixample por parte de agentes de paisano de Mossos. El hombre, con antecedentes, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Blanes.