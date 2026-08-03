Máximos históricos
Catalunya pone fin a 31 días de riesgo extremo de incendio, su racha más larga hasta ahora
El día con máximo peligro fue el 9 de julio
Incendios forestales en Catalunya y resto España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos en Alta Ribagorça, Zamora y Vall d'Uixò
Catalunya ha puesto fin esta madrugada a los 31 días de riesgo extremo por incendio que empezaron el pasado 4 de julio y que han mantenido la alerta activa en diversos puntos del territorio hasta este lunes, la mayor racha registrada hasta ahora.
Los Agentes Rurales han desactivado este lunes a medianoche el nivel 4 del Plan Alfa por peligro extremo, ante la previsión de precipitaciones que puedan rebajar el riesgo y favorecer su evolución, ha informado el cuerpo.
Además, han reabierto los accesos a los cuatro espacios naturales que todavía tenían restricciones: la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d’Ares y la Ribera Salada.
Sin embargo, mantienen activo el nivel 3 por riesgo muy alto de incendio forestal en 71 municipios de 12 comarcas, así como la alerta de Protección Civil por el incendio de Senet, en el municipio de Vilaller (Lleida), que ha obligado a limitar el acceso del excursionismo de alta montaña en los alrededores de la zona pirenaica.
Las altas temperaturas, la humedad relativamente baja, el viento y el estado de la vegetación han sido los responsables de elevar al máximo el peligro de incendio forestal durante julio, según los agentes.
El día con máximo riesgo en Catalunya fue el 9 de julio, con 223 municipios de 24 comarcas en nivel 4 por peligro extremo de incendio y 437 municipios de 38 comarcas en nivel 3 por peligro muy alto.
Durante estos 31 días, los Agentes Rurales han destinado sus efectivos prioritariamente a labores de prevención, con un total de 2.457 actuaciones, 941 vinculadas específicamente a las actuaciones desplegadas por el nivel 4 del Plan Alfa, y a reforzar la vigilancia en helicóptero.
Además, se han interpuesto 287 denuncias relacionadas con la prevención de incendios forestales durante un dispositivo que ha contado con la colaboración de Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF), el Grupo Especial de Prevención de Incendios Forestales (GEPIF), los Mossos d'Esquadra, las policías locales, el personal voluntario de Protección Civil y el personal informador de los espacios naturales.
También se han aplicado restricciones de acceso a un total de 13 espacios naturales, limitando el movimiento en zonas como el Montmell-Marmellar (24 días), la Baronia de Rialb (22 días), la Ribera Salada (22 días) o el Parque Natural de la Serra de Monstant (21 días), las afectadas durante períodos más largos.
Por su parte, la Unidad Técnica del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF) de los Bomberos mantiene un nivel de riesgo de 5 sobre 6 en las regiones de emergencias Centro, Lleida, Metropolitana Sur, Tarragona y Terres de l’Ebre, mientras que en Girona y Metropolitana Nord el riesgo se considera de 4 sobre 6.
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