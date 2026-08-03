Un camión que transportaba vigas de hormigón se accidenta en la AP7 y causa 20 km de retenciones

El accidente de un camión que transportaba vigas de hormigón en la AP7 en Castellví de la Marca (Alt Penedès) dejó dos carriles cortados, uno por cada sentido de la circulación, y unos 20 km de retenciones, según informa el Servei Català de Trànsit. El vehículo no ha volcado y está en la mediana de la carretera, aunque parte de su carga se ha dispersado por la vía y se deben sacar para evitar riesgos de accidentes.

Los carriles izquierdo en ambos sentidos estuvieron cortados por el siniestro y Trànsit informa que hay 15 km de paros en sentido sur y 5,5 km en sentido norte. "Ante esta situación viaria complicada en la autopista AP7 en el tramo del Penedès se recomienda como alternativa circular por la N-340 o la C-32 (peaje)", señala Trànsit.

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Durante horas se han realizado tareas de limpieza en los carriles izquierdos de cada sentido y finalmente se consiguió restablecer la circulación lo antes posible. La retirada del camión accidentado, situado en la mediana, está prevista para esta próxima madrugada. Los Mossos d'Esquadra investigan este siniestro viario que se ha producido en uno de los días con más circulación de la AP7 por ser el inicio de las vacaciones de verano.