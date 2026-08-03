El cadáver encontrado en un contenedor de Lloret corresponde a un vecino de 30 años y fue asesinado a tiros

El hombre encontrado muerto el viernes en un contenedor de Lloret de Mar era Mohamad Jawara, un vecino de 30 años de la población.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte, considerada violenta. El caso continúa bajo secreto de las actuaciones y, por el momento, no ha trascendido ninguna hipótesis concreta sobre la autoría o el móvil del crimen.

Según ha podido saber la ACN, el hombre hallado muerto fue asesinado a tiros. Los responsables del crimen dispararon contra el hombre, de unos 30 años, y abandonaron su cuerpo en un contenedor de la urbanización Lloret Residencial hasta que un vecino vio que sobresalía una extremidad y dio la voz de alarma.

Jawara era conocido en el municipio por haber sido jugador de fútbol sala en equipos de la zona. Según fuentes policiales, tenía antecedentes y había estado vinculado a investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas, estafas y otras actividades delictivas.

El cuerpo fue localizado el 31 de julio en una zona de contenedores situada entre la avenida de Rafael Alberti y las calles de Urà y del Pas, en la urbanización Lloret Blau. Un testigo vio una extremidad entre los residuos y alertó a los servicios de emergencias.

En un primer momento, se apuntó que el cadáver podía haber sido descuartizado, pero posteriormente se comprobó que el cuerpo estaba entero. Parte del cadáver había quedado cubierta por un mueble y otros residuos.

Repatriación

Después de conocerse la identificación, la familia ha iniciado una campaña de micromecenazgo en GoFundMe para recaudar el dinero necesario para repatriar el cuerpo a Gambia, una vez las autoridades judiciales autoricen la entrega.

Los abuelos de la víctima viven en Gambia, mientras que buena parte de la familia reside en Lloret. La campaña ya ha recaudado más de 9.800 euros de los 10.000 solicitados. “Con el corazón profundamente roto, hoy nos dirigimos a vosotros para pediros ayuda”, explican los impulsores de la recogida.

“El viernes pasado recibimos una noticia muy triste que ha dejado a la familia Jawara sumida en un dolor inmenso. En estos momentos tan difíciles, os pedimos de todo corazón que recéis mucho por nuestro hermano, para que Alá le conceda su misericordia infinita, le perdone sus faltas y le otorgue el lugar más alto en el Jannah. Amén.”

La familia también hace un llamamiento a la comunidad para que colabore económicamente en la repatriación. “Ninguna palabra puede aliviar el sufrimiento de una familia que ha perdido a un ser querido, pero vuestra solidaridad, vuestras oraciones y vuestra ayuda pueden marcar una gran diferencia en este momento de tanta tristeza”, señala el mensaje.

La comunidad islámica de Lloret de Mar también ha expresado su pésame por la muerte de Mohamad Jawara a través de las redes sociales. En un comunicado, la mezquita Abu Bakr lamenta la “trágica muerte de uno de nuestros hermanos de la comunidad de Lloret de Mar” y pide oraciones por la víctima y apoyo para la familia.

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“Pedimos a Alá que tenga misericordia de él, le perdone sus faltas y le conceda el grado más alto del Jannat al-Firdaws”, señala el mensaje. La comunidad también pide “paciencia y consuelo para su familia y sus seres queridos en estos momentos tan difíciles”.