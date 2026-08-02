Tercer incendio en un mes en el vertedero de Can Mata, en Els Hostalets de Pierola (Barcelona)

Los Bombers de la Generalitat trabajan desde las 11:53 horas de este domingo en un incendio declarado en el interior del vertedero de Can Mata, en Els Hostalets de Pierola (Barcelona). El aviso se recibió poco antes del mediodía por un fuego que, inicialmente, afectaba a una superficie de unos 30 metros cuadrados de residuos.

Hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones de los Bombers, que trabajan con una línea de agua para controlar las llamas. El fuego afecta principalmente a una zona de residuos plásticos situada dentro del vertedero. Los trabajadores de la empresa gestora del vertedero colaboran en las tareas de extinción con una excavadora y otra maquinaria pesada para mover tierras. Según han informado los Bombers a Regió7, el incendio permanece localizado en el interior del vertedero.

Se trata del tercer incendio registrado en Can Mata en poco más de un mes. El primero se declaró la noche del 2 de julio y movilizó a seis dotaciones de los Bombers, mientras que dos días después, el 4 de julio, un nuevo incendio obligó a activar otras cinco dotaciones. En aquel momento, el Ayuntamiento de Els Hostalets de Pierola apuntó que ambos episodios podrían estar relacionados e informó de que también se utilizó maquinaria pesada para cubrir el foco del incendio con tierra.

Noticias relacionadas

Los Bombers continúan trabajando para extinguir por completo el incendio y evitar que se propague a otras zonas del vertedero.