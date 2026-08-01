Ocho meses de cárcel para un polémico 'youtuber' marroquí por cocinar a un perro en Marruecos
El creador de contenido, que cuenta con más de 2,2 millones de suscriptores, publicó a finales de mayo un vídeo en el que cocinaba un perro muerto y consumía sus restos
El Tribunal de Primera Instancia de la localidad de Temara, cerca de Rabat, condenó en julio a un polémico influencer marroquí a ocho meses de prisión por difundir en su canal de YouTube un vídeo en el que cocinaba un perro callejero durante la fiesta musulmana del cordero.
Una fuente de su defensa informó a EFE de que A. A., conocido por el seudónimo de 'bn nsns' y de unos 30 años, fue condenado además al pago de una multa de 20.000 dirhams (unos 1.860 euros).
El creador de contenido, que cuenta con más de 2,2 millones de suscriptores, publicó a finales de mayo un vídeo en el que cocinaba un perro muerto y consumía sus restos, en un contexto que vinculó al alza de los precios del cordero con motivo de la gran fiesta musulmana Aid al-Adha (fiesta del cordero).
Tras la polémica y la fuerte indignación social que provocó su comportamiento, borró el vídeo y afirmó que no había matado al animal, sino que lo había encontrado muerto en la carretera, presuntamente tras ser atropellado por un vehículo.
Numerosas polémicas
Los internautas calificaron las imágenes de "repugnantes" y "chocantes" y pidieron su encarcelamiento. Además, numerosos usuarios consideraron que se trataba de una falta de respeto a uno de los ritos más importantes del islam.
No es la primera controversia del influencer, que ya había aparecido anteriormente consumiendo carne de tortuga o serpiente, introduciéndose en cuevas peligrosas y pasando la noche en tumbas.
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