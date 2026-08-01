Un terremoto de 4,7 grados causa numerosos daños y al menos 8 heridos leves en Nápoles

Al menos ocho personas resultaron heridas leves y se registraron numerosos daños materiales y la interrupción de varias líneas ferroviarias este viernes como consecuencia de un terremoto de magnitud 4,7 en la provincia de Nápoles, el mayor registrado en la zona durante los últimos 40 años, según informó el cuerpo de Protección Civil italiano.

El temblor se produjo a las 19.46 horas, con epicentro a seis kilómetros de Nápoles, en la zona de los Campos Flégreos, cerca de la localidad de Pozzuoli. El terremoto se sintió claramente tanto en la ciudad de Nápoles como en otros municipios de la provincia, donde numerosos vecinos salieron aterrorizados a las calles.

Según medios italianos, el seísmo provocó el derrumbe de la fachada de un edificio en Pozzuoli, además de desprendimientos de cornisas y fragmentos de yeso entre esta localidad y Bagnoli, aunque estos incidentes no afectaron a los residentes.

También se produjeron cortes de electricidad desde Pizzofalcone hasta Fuorigrotta. Los bomberos recibieron decenas de llamadas por personas atrapadas en ascensores y por distintos derrumbes.

El Ayuntamiento de Pozzuoli activó el Centro de Operaciones Municipales (COC) para coordinar las tareas de vigilancia y asistencia a la población.

El tráfico ferroviario de las líneas Cumana y Circumflegrea quedó suspendido temporalmente para realizar las comprobaciones de seguridad necesarias, según anunció EAV, la empresa de transporte público de la región de Campania.

El Golfo de Nápoles es una zona de elevada actividad sísmica situada entre el volcán Vesubio y los Campos Flégreos, una caldera formada por una veintena de cráteres, muchos de ellos bajo el mar. Su nombre, que significa «tierra ardiente», fue acuñado por los antiguos griegos.

Los Campos Flégreos y las localidades de su entorno, donde viven alrededor de medio millón de personas, atraviesan una fase de bradisismo, un fenómeno que provoca la elevación del terreno debido a la acumulación de gases y magma en las profundidades.

Los movimientos sísmicos más importantes anteriores a este terremoto se registraron el 12 de marzo y el 30 de junio de 2025, ambos con una magnitud de 4,6.

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El Gobierno italiano informó de que la primera ministra, Giorgia Meloni, se encuentra en contacto permanente con el ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, y con el delegado del Gobierno en Nápoles, Michele di Bari. Además, se ha convocado la Unidad de Crisis para coordinar la vigilancia y la respuesta tras el terremoto.