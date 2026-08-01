Reactivado un incendio en Senet (Lleida), que ha quemado unas 17 hectáreas
Los vientos de tormenta han reactivado durante este mediodía un incendio forestal en Senet, en el municipio de Vilaller (Alta Ribagorça), que se originó ayer viernes y que ha quemado ya 17 hectáreas, según datos provisionales.
En un comunicado, los Bombers de la Generalitat han informado de que la reactivación de las llamas ha provocado un pirocúmulo (una nube de humo), una posibilidad que ya había previsto el Grup d'Actuacions Forestals (GRAF): el fuego ha alcanzado una cota de 2.300 metros y ha generado varios focos secundarios.
Los Bombers trabajan en 30 hectáreas de terreno, inclinado y de muy difícil acceso, de la comarca de l'Alt Pirineu. El objetivo es contener las llamas a su llegada al barranc d'Escobedieso (flanco norte); a la cresta del barranc de Munyidor (sur); al riu de la Noguera Ribagorçana (oeste, frontera con Aragón); y a una zona de pastos cercana a la Vall de Boí (este).
Se ha estado trabajando hasta el anochecer con seis medios aéreos, que se han ido alternando: tres helicópteros bombarderos de agua, dos aviones de vigilancia y ataque anfibios y otro terrestre.
Está previsto que mañana domingo se reanuden a partir de las 8:00 horas las descargas desde el aire y se ponga en marcha una estructura de mando con apoyo logístico y un analista del GRAF, así como que se active una dotación de agua, una unidad del GRAF y dos unidades de los Equips de Prevenció Activa Forestal.
De las 17 hectáreas que han quemado hasta ahora, según estimaciones de los Agents Rurals, 2,8 hectáreas se sitúan en la zona periférica de protección del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Cinco accesos a la zona permanecen cerrados.
La hipótesis con la que se trabaja a esta hora es que el fuego lo ha originado un rayo.
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