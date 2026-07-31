Galica
El parricida confeso de A Coruña alega que cometió el crimen defendiendo a su abuela de una agresión
Adrián Parada, de 24 años, pasará este viernes a disposición judicial tras haber matado a su padre, supuestamente, con una escopeta
Suso Souto
Adrián Parada, el joven de 24 años de Aguiño (Ribeira) que este miércoles confesó ante la Policía Nacional haber matado a su padre, pasará este viernes a disposición judicial para prestar declaración.
Como ya adelantó este diario, en sede policial confesó haber disparado a su padre, Alberto Parada, de 47 años, con una escopeta. Y también ante los investigadores alegó en su defensa que había cometido el crimen defendiendo a su abuela de la agresión que presuntamente estaría sufriendo en ese momento.
El acusado no ofreció resistencia cuando fue detenido por los agentes en el lugar de los hechos (la casa familiar, ubicada en la calle Vionta de Aguiño) y al parecer está colaborando con la Policía Nacional en el esclarecimiento de los hechos.
El arma del crimen, una escopeta, fue encontrada por los agentes en la vivienda.
Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar este miércoles a las dos de la tarde, cuando el detenido, presuntamente, mató a su padre disparándole en la cabeza.
A continuación, pidió a un vecino que avisase a los equipos de emergencias tras confesarle que había matado a su padre. "Le metí tres tiros en la cabeza", habría dicho al vecino, según relató una lugareña a este diario.
Fuente: El Correo Gallego
- El área de Barcelona registra la máxima más alta de toda España en un jueves donde más de la mitad del país ha superado los 35 ºC
- La cercanía como forma de entender el seguro: el proyecto de Occident en Montmeló
- Más de 1.700 agentes, entre Mossos y policías locales, se gradúan en el Instituto de Seguridad Pública de Catalunya
- Fue a un local de prostitución, se quedó dormido y le quitaron más de 14.000 euros acercando su teléfono móvil a su cara
- El hombre que asesinó a su mujer en Barcelona la degolló ante su hijo de 8 años y una vecina: 'Mi papá mató a mi mamá
- Prisión sin fianza para el presunto pirómano que provocó el incendio de Carme (Anoia): en su coche se localizaron 27 mecheros
- Las familias afectadas, sobre la disolución de las Hijas del Amor Misericordioso: 'Lo que han hecho con las niñas es terrible, deben responder ante la justicia
- El eclipse solar más largo del siglo llegará en 2027, durará más de 6 minutos y oscurecerá gran parte del planeta