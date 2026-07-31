En Benahavís
La Guardia Civil detiene al presunto asesino de la mujer hallada apuñalada en su casa de Málaga
El arrestado, un conocido de la víctima, era el principal sospechoso desde que el cuerpo fue hallado en su casa con heridas de arma blanca
La Guardia Civil ha confirmado este viernes la detención de un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer de 45 años y origen húngaro cuyo cuerpo fue hallado hace diez días con heridas de arma blanca en su vivienda de Benahavís (Málaga). Aunque no han trascendido datos sobre la identidad del arrestado y las circunstancias de su detención, desde el instituto armado han confirmado que se trata del varón al que buscaban desde el día del crimen, un conocido de la mujer sobre el que recayeron todas las sospechas. De momento tampoco se conoce el motivo de la agresión, si bien se descartó la violencia de género al no existir una relación afectiva previa entre ambos.
Los hechos se conocieron pasadas las 9.00 horas del martes 21 de julio. Una llamada a las autoridades alertó de una posible agresión en el interior de una vivienda de la Urbanización Los Arqueros y Las Jacarandas. El alertante aseguró que había escuchado un grito muy fuerte procedente del inmueble, del que poco después salió un hombre que se marchó del lugar a toda prisa en un vehículo. Cuando los sanitarios y la Guardia Civil llegaron al lugar no pudieron hacer nada por la mujer, que presentaba heridas de arma blanca en el cuello.
Fuente: La Opinión de Málaga
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