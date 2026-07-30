Un juzgado rechazó alejar de sus hijos a la mujer asesinada por su pareja en Barcelona tras una denuncia por maltrato

A principios de julio, Camila, la mujer asesinada por su pareja este martes en la vivienda familiar de la calle Andrade de Barcelona, fue denunciada por su pareja, Yarman, su posterior verdugo, por haberlo maltratado a él y a sus dos hijos, de 4 y 8 años. En este procedimiento, la Fiscalía de Barcelona pidió al juzgado una orden de alejamiento de la mujer respecto a los niños, a los únicos que considera que se les debía dar protección. Para ello solicitaron que la mujer cambiara de vivienda pero como los servicios sociales no tenían ninguna para ofrecerle el juzgado de Barcelona que recibió el procedimiento denegó la medida, ya que Camila no tenía dónde ir.

En un comunicado, la fiscalía ha expresado "su más profunda repulsa" por el feminicidio y ha recordado que la investigación judicial sigue su curso. Pese a esto, el ministerio público ha querido referirse al anterior procedimiento que afectaba a la mujer asesinada después de ser detenida por los Mossos d'Esquadra tras recibir una denuncia por un posible maltrato sobre su pareja y sus hijos. En concreto, la fiscalía remarca que el objetivo de este procedimiento era "concreto y limitado" a la denuncia del padre por "presuntos episodios de violencia ejercida por la madre sobre los dos hijos

menores de edad". "No correspondía en ese procedimiento determinar la eventual existencia de otras formas de violencia en el ámbito de la pareja", señala el ministerio fiscal y añade que su intención estaba orientada exclusivamente a la protección de los dos niños".

Preservar a los menores

"La preocupación del ministerio fiscal no respondía únicamente a la investigación de unos hechos concretos, sino a la necesidad de evitar que los menores continuaran expuestos a un contexto familiar que, conforme a los datos disponibles en ese momento procesal, podía resultar perjudicial para su seguridad y para su adecuado desarrollo", señala el comunicado y por eso reclamaron una orden de alejamiento de la madre y que ésta tuviera una "alternativa habitacional".

La fiscalía remarca que se quería "preservar a los niños de una situación de convivencia familiar que consideraba objetivamente preocupante mientras continuaba la investigación judicial". El juzgado denegó la medida y la fiscalía recurrió al considerar que "persistía una situación de riesgo para los menores que justificaba una respuesta cautelar". No ha dado tiempo a resolver el recurso que la mujer fue asesinada por el padre de sus hijos.

"La Fiscalía Provincial de Barcelona desea subrayar que su actuación respondió exclusivamente al cumplimiento de su deber constitucional de proteger a los niños, niñas y adolescentes cuando aprecia indicadores que aconsejan extremar las medidas de cautela. Ese deber exige mantener una valoración propia del riesgo y promover las medidas de protección que se consideren necesarias cuando el interés superior del menor así lo requiere", concluye el comunicado.

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Según han explicado los Mossos d'Esquadra, no constaban órdenes de alejamiento en vigor en el ámbito de la pareja, únicamente esta denuncia del agresor contra la mujer por presuntamente maltratarlo a él y a los niños. El pasado martes, Yarman asesinó a su pareja en el domicilio familiar después de acuchillarla media docena de veces. Su hijo de 8 años y una vecina, que entró para auxiliar a los menores, vieron como le clavaba el cuchillo en el cuello. Horas más tarde el agresor se entregaría a los Mossos. Se espera que este viernes pase a disposición judicial.