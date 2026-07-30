Alerta por una nueva ciberestafa por una supuesta deuda con la Seguridad Social

La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya ha emitido una alerta tras detectar una campaña de mensajes de texto fraudulentos que suplantan a la identidad de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) con el objetivo de robar datos personales y bancarios de los usuarios. La víctima recibe un mensaje por SMS en el que los delincuentes le informan que tiene pagos pendientes en el sistema de la Seguridad Social y le instan a ponerse al día lo antes posible.

Para dar credibilidad al engaño, incorporan un enlace que aparenta redirigir el portal oficial de la TGSS. Sin embargo, la Agencia señala que se trata de una estafa, ya que el enlace no corresponde al dominio oficial de la Seguridad Social y puede redirigir al usuario a una página web fraudulenta que imita la imagen corporativa del organismo. Una vez dentro, los ciberdelincuentes solicitan datos personales, credenciales de acceso o información bancaria con el objetivo de cometer un fraude.

Por eso, la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya insta al usuario a comprobar siempre que la dirección web corresponde al dominio oficial antes de introducir datos personales o bancarios y recuerda que se debe desconfiar de mensajes que instan a actuar con urgencia para evitar supuestas sanciones o regularizar pagos.

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También señala que no se debe acceder a los enlaces recibidos por SMS y que cualquier gestión con la Seguridad Social se debe hacer a través de los canales oficiales. "Si has introducido datos en una página sospechosa, contacta de inmediato con tu entidad bancaria y modifica las contraseñas de los servicios afectados", destaca la Agencia.