Más de 1.700 agentes, entre Mossos y policías locales, se gradúan en el Instituto de Seguridad Pública de Catalunya

El Institut de Seguretat Púbica de Catalunya (ISPC) ha sido escenario de la graduación de los nuevos agentes de Mossos d'Esquadra y policías locales que forman parte de la 39ena promoción del Curso de Formación Básica para Policías. En total son 1.281 aspirantes a Mossos y 465 a policía local. Tras acabar la docencia estarán un año de prácticas en sus destinos antes de ser considerados aptos para el servicio.

A partir de la semana próxima se incorporarán a sus nuevos destinos. Los 1.746 nuevos agentes tienen una media de edad de 29,5 años. Han recibido 1.145 horas de formación y el curso acaba con un 95,25% de aptos. La 39.ª promoción destaca por su preparación: más del 70% del alumnado dispone de titulación universitaria o de un ciclo formativo de grado superior (CFGS). Este curso ha contado con un 36,88% de aspirantes que son mujeres. De estas, el 47% tiene estudios universitarios.

Noticias relacionadas

Los más de 1.200 mossos reforzarán el plan de verano de la policía catalana mientras que los 465 nuevos agentes de policía local llegan a 150 municipios de Catalunya. En el acto, celebrado en el Circuit de Barcelona la directora del ISPC, Marta Roca, ha afirmado que «hoy celebramos el éxito personal de cada uno de vosotros, pero también celebramos que el país cuenta con 1.746 servidores públicos más al servicio de la seguridad». También ha añadido que «seréis la imagen de vuestro cuerpo policial, la imagen que proyectamos como país, un país que queremos cada día mejor».