Las mafias de prostitución en Catalunya usan cada vez más las redes para captar víctimas y las explotan en viviendas

La trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la modalidad más extendida de este delito, intenta pasar cada vez más desapercibida. Los responsables de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra, que luchan contra estas mafias, aseguran que en los últimos años han detectado que las organizaciones criminales adaptan constantemente sus métodos para dificultar la detección policial.

En el ámbito de la explotación sexual, una de las principales tendencias detectadas es el desplazamiento progresivo de la actividad desde los prostíbulos tradicionales hacia pisos y viviendas particulares. De esta forma, se incrementa la invisibilidad de las víctimas y se dificulta su detección, según los agentes, ya que aumenta la clandestinidad y puede favorecer un mayor control sobre las mujeres que acaban en estos prostíbulos.

Los agentes señalan que, al reducir su exposición al exterior, las víctimas ven limitadas sus posibilidades de pedir ayuda, lo que dificulta la intervención policial, especialmente cuando la actividad se desarrolla en viviendas particulares. Los Mossos remarcan que en estos prostíbulos existe una alta movilidad de los grupos explotadores y un uso intensivo de herramientas digitales para la captación de clientes y la gestión de la actividad.

La policía detecta cada vez más mujeres en los lugares de responsabilidad de las bandas criminales

Las investigaciones también constatan una presencia creciente de mujeres en las estructuras criminales dedicadas a la explotación sexual, especialmente en funciones relacionadas con la captación, la vigilancia, el control y la gestión cotidiana de las víctimas. En algunos casos, estas mujeres habían sido víctimas con anterioridad.

Las mafias utilizan cada vez más las redes sociales, los servicios de mensajería, las plataformas digitales y otras herramientas tecnológicas para contactar con posibles víctimas, generar confianza, ofrecer falsas oportunidades laborales o de vida y facilitar el control y la gestión de la actividad explotadora. Para los Mossos, esta adaptación de las bandas criminales obliga a incrementar las tareas policiales de análisis, detección e investigación en el ámbito digital.

Explotación laboral

Aunque la explotación sexual es la modalidad más habitual, la policía también ha detectado un incremento de los casos de trata con fines de explotación laboral, principalmente vinculados al comercio minorista, como los supermercados. Las víctimas son sometidas a condiciones laborales precarias, jornadas extensas, posibles irregularidades contractuales y salarios inferiores a los establecidos legalmente. Según los Mossos, la situación de vulnerabilidad que padecen se ve agravada por diversos factores, como las barreras idiomáticas, el desconocimiento de los derechos laborales, la dependencia económica, la situación administrativa o la vinculación con redes comunitarias o familiares que pueden dificultar la denuncia.

Los Mossos indican que estas circunstancias complican la detección policial y exigen una actuación especializada, coordinada con otros organismos, como los servicios sociales o la Inspección de Trabajo, que permita identificar indicadores de explotación.

Además de estos casos, los investigadores también han detectado en los últimos años un aumento de los llamados "esclavos de la marihuana", personas obligadas a trabajar en plantaciones de esta droga realizando tareas de mantenimiento, vigilancia o cuidado. A menudo permanecen en condiciones de aislamiento, sin libertad de movimientos y sin posibilidad de abandonar el lugar durante largos periodos de tiempo.

Detección precoz

Una parte de la labor de los investigadores consiste en identificar a las víctimas. En lo que llevamos de 2026 han realizado 127 entrevistas a personas susceptibles de encontrarse en situaciones de explotación o en riesgo de trata. Estas entrevistas permiten detectar indicadores, verificar información y activar mecanismos de protección. Muchas investigaciones se inician gracias a la detección temprana por parte de profesionales de los ámbitos sanitario, social o asistencial, así como por la información aportada por testigos y ciudadanos.

En este sentido, durante 2025 la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra inició 27 investigaciones relacionadas con la trata de seres humanos. Hasta el 21 de julio de 2026 se han iniciado nueve más. En total, 36 investigaciones en poco más de un año y medio.

El año pasado, los agentes detuvieron a 20 personas sospechosas de cometer este delito y, hasta finales de julio de 2026, han sido detenidas otras 12. Del total de 32 detenidos, 20 son mujeres y 12 son hombres. En cuanto a las víctimas, durante 2025 se identificó a 15 víctimas de trata de seres humanos (13 mujeres y dos hombres) y, hasta el 21 de julio de 2026, a otras nueve (seis mujeres y tres hombres). En total, se han identificado 24 víctimas: 14 de explotación sexual (10 en 2025 y cuatro en 2026), cinco de explotación laboral (dos en 2025 y tres en 2026), dos de matrimonio forzado (una en 2025 y una en 2026) y tres de explotación para actividades delictivas forzadas (todas ellas en 2025).

Cada vez hay más 'esclavos de la marihuana' y hombres explotados en supermercados

Los Mossos señalan que la explotación sexual sigue siendo la principal finalidad detectada de estas mafias, aunque también existen víctimas de explotación laboral, de matrimonios forzados y de explotación para actividades delictivas, como los llamados "esclavos de la marihuana". Además, destacan que las víctimas proceden de países como Colombia, Rumanía, España, China, Bangladés, Marruecos, Venezuela, Pakistán, Honduras o México, entre otros.

Para mejorar la atención a las víctimas y la coordinación internacional, dado que en la mayoría de los casos se trata de mafias internacionales, los Mossos mantienen una interlocución permanente con la Fiscalía General del Estado en materia de trata de seres humanos y extranjería.

Colaboración ciudadana

Coincidiendo con el Día Mundial contra la Trata de Seres Humanos, que se celebra el 30 de julio, los Mossos d'Esquadra han puesto en marcha dos nuevos canales de contacto directo con la ciudadanía. Se trata del correo stopexplotacio@mossos.cat y de un código QR que conduce a un enlace disponible en inglés, castellano y catalán. Ambos permiten contactar de forma rápida y directa con la policía para aportar información sobre posibles casos de trata de seres humanos o situaciones de explotación.

El objetivo es facilitar que cualquier persona pueda aportar información relacionada con posibles situaciones de explotación o contactar con los investigadores especializados si es víctima o conoce a alguien que pueda serlo.

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Los Mossos recuerdan que la colaboración ciudadana puede ser una pieza clave en la lucha contra este delito, ya que, a menudo, las víctimas se encuentran en situación de aislamiento, no conocen los recursos disponibles, tienen dificultades idiomáticas o viven bajo amenazas y coacciones que les impiden pedir ayuda. Estos nuevos canales permitirán a los investigadores detectar posibles indicadores de explotación, localizar a posibles víctimas y ofrecerles protección.