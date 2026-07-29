Sucesos
Dos heridos graves en un incendio en un piso de Molins de Rei
El SEM ha atendido a otras cuatro personas, que han recibido el alta en el mismo lugar de los hechos
Dos personas han resultado heridas graves en un incendio registrado este miércoles en un piso de Molins de Rei (Baix Llobregat). Los heridos graves han sido trasladados al Hospital Moisès Broggi.
Los efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han atendido a otras cuatro personas, que han recibido el alta en el mismo lugar. Los servicios de emergencia han recibido el aviso del suceso hacia las seis menos cuarto de la tarde.
El piso está situado en la quinta planta de un edificio de la calle Riera Bonet. El fuego se ha originado en una habitación y el humo ha afectado al piso y al hueco de la escalera. Los Bombers han extinguido las llamas y han ventilado y revisado las viviendas de todas las plantas, que no han resultado afectadas.
También ha sido necesario evacuar con la autoescala a un vecino que se había confinado en la azotea. Los Bombers han enviado seis dotaciones al lugar y el SEM ha intervenido con tres ambulancias.
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