Detenido un ladrón de bicicletas en Barcelona que usaba los sillines para romper candados

Cuando eres ladrón de los poco sigilosos y a los que no les importa hacer ruido debes siempre llevar a mano un martillo u un objeto contundente que te permita golpear los seguros para así conseguir tu botín. Siempre es más efectivo que usar lo primero que encuentras a mano, ya que puedes dañarlo y luego no te sirve para escapar. Esta máxima se complica si te dedicas a sustraer bicicletas y solo sabes abrir candados a golpes de sillín, luego estos asientos te permiten escapar sin tener que sentir un tubo de hierro en tus posaderas.

Un ladrón tan torpe se encontraron este martes agentes de paisano de la Sección de Playas de la Guardia Urbana de Barcelona. Hacían su servicio en el litoral de la ciudad cuando sorprendieron a un hombre que intentaba sustraer una bicicleta estacionada en la playa de Sant Miquel. Para forzar y romper los candados, el hombre utilizó los asientos de otras bicicletas estacionadas en la zona. Finalmente consiguió romper uno de los seguros para llevarse una bici.

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Los agentes lo detuvieron acusado de un delito de hurto y otro de daños. Además, las gestiones policiales permitieron relacionar al sospechoso con otro intento de robo, vía romper un candado con un sillín, cometido pocos minutos antes en el paseo Marítim de la Barceloneta. Ante la reiteración de delitos, que ocurrieron muy cerca y, teniendo en cuenta que podría causar más destrozos a bicis y sillines, la policía lo arrestó. También recuperaron los urbanos las bicicletas robadas y que fueron devueltas a sus propietarios o puestas a disposición para que acudieran a buscarlas. No se sabe si estaban enteras o bien el sillín estaba dañado.