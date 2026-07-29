Sucesos
Detenido un ladrón de bicicletas en Barcelona que usaba los sillines para romper candados
La Guardia Urbana lo acusa de un delito de hurto y otro de daños
Barcelona contabilizó 921 denuncias por robos de bicicletas en 2024, aunque dos de cada tres casos no se reportan
Cuando eres ladrón de los poco sigilosos y a los que no les importa hacer ruido debes siempre llevar a mano un martillo u un objeto contundente que te permita golpear los seguros para así conseguir tu botín. Siempre es más efectivo que usar lo primero que encuentras a mano, ya que puedes dañarlo y luego no te sirve para escapar. Esta máxima se complica si te dedicas a sustraer bicicletas y solo sabes abrir candados a golpes de sillín, luego estos asientos te permiten escapar sin tener que sentir un tubo de hierro en tus posaderas.
Un ladrón tan torpe se encontraron este martes agentes de paisano de la Sección de Playas de la Guardia Urbana de Barcelona. Hacían su servicio en el litoral de la ciudad cuando sorprendieron a un hombre que intentaba sustraer una bicicleta estacionada en la playa de Sant Miquel. Para forzar y romper los candados, el hombre utilizó los asientos de otras bicicletas estacionadas en la zona. Finalmente consiguió romper uno de los seguros para llevarse una bici.
Los agentes lo detuvieron acusado de un delito de hurto y otro de daños. Además, las gestiones policiales permitieron relacionar al sospechoso con otro intento de robo, vía romper un candado con un sillín, cometido pocos minutos antes en el paseo Marítim de la Barceloneta. Ante la reiteración de delitos, que ocurrieron muy cerca y, teniendo en cuenta que podría causar más destrozos a bicis y sillines, la policía lo arrestó. También recuperaron los urbanos las bicicletas robadas y que fueron devueltas a sus propietarios o puestas a disposición para que acudieran a buscarlas. No se sabe si estaban enteras o bien el sillín estaba dañado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Eclipse solar 2026: horario, cuánto durará y mejores ciudades para verlo
- El Gobierno y la ONCE repartirán dos millones de gafas gratis para ver el eclipse del próximo 12 de agosto
- Espina bífida, párkinson, lesión medular... el Gobierno amplía la jubilación anticipada a once nuevas enfermedades
- Asesinada una mujer a manos de su pareja delante de sus dos hijos en Barcelona
- El mayor estudio genético sobre fibromialgia desvela el origen neurológico de la enfermedad y abre nuevas puertas para su tratamiento
- La Iglesia suprime las Hijas del Amor Misericordioso tras las denuncias de abusos sexuales y prácticas sectarias
- El seguimiento de un 'narcotaxi' permite desmantelar una red de traficantes de hachís en Badalona
- Catalunya compensará con 500 euros por hectárea a los agricultores 'respetuosos' con las aves