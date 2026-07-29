El hombre que asesinó a su mujer en Barcelona la degolló frente a uno de sus hijos: "Mi papá mató a mi mamá"

Camila y Yarman llevaban viviendo 10 años en el número 102 de la calle de Andrade, en el distrito de Sant Martí de Barcelona. Ella, de 34 años, hacía poco que había empezado a trabajar en la limpieza de un instituto, aunque antes estuvo como dependienta de una cafetería-panadería de la zona. Él, de más de 40 años, había trabajado como portero de discoteca y en seguridad, aunque también hacía arreglos en viviendas de forma esporádica. Tenían dos hijos en común, de 4 y 8 años. El agresor era padre de otros dos (niño y niña) más mayores de una relación anterior que no residían con ellos.

Este martes, sobre las siete y media de la tarde, el hombre, de origen dominicano, dejó mal aparcada la furgoneta delante de la puerta del inmueble y subió a su vivienda, en el cuarto piso. Allí se encontraba la mujer, brasileña, junto con sus dos hijos pequeños. Hubo una discusión, según han apuntado algunos vecinos, y fue entonces cuando él agarró un cuchillo y, con una violencia extrema, le asestó media docena de puñaladas. El sospechoso pasará a disposición judicial el próximo viernes.

Entrega policial

Antes de que ello ocurriera y ante el aumento de la violencia, el hijo mayor abrió la puerta de la vivienda para escapar y buscar auxilio, y una pareja que reside en el mismo rellano accedió a la casa, alertada por los gritos. Según fuentes policiales, el sospechoso clavó el cuchillo a la víctima en el cuello frente a su hijo mayor y la vecina.

Ante esta situación, los vecinos se llevaron a los niños a la calle. Pocos minutos después, el agresor salió de la vivienda, manchado de sangre, subió a su furgoneta y escapó. "Mi papá mató a mi mamá", repetía el niño. El vehículo apareció calcinado media hora más tarde en la calle de Espronceda. Cuatro horas después, se entregó en la comisaría de los Mossos d'Esquadra del Eixample. Estaba muy alterado y seguía cubierto de sangre.

Peleas frecuentes

Zoraida fue una de las vecinas del inmueble que salió en ayuda de la pareja que se hizo cargo de los niños, así como de los dos menores. La mujer explica que las discusiones entre la pareja eran habituales. Incluso la madre del agresor, que residía con el matrimonio y sus nietos, se volvió a su país hacía unas semanas porque, explicó, "se peleaban demasiado" y él tenía "mucho carácter".

El hijo de Zoraida y otros vecinos intentaron acceder a la vivienda cuando el sospechoso ya se había ido para atender a la víctima, pero no pudieron hacerlo porque la puerta estaba cerrada. Al bajar se quedaron atrapados en el ascensor. Poco después llegaron la policía y las ambulancias.

Según han explicado los Mossos d'Esquadra, no constan órdenes de alejamiento en vigor en el ámbito de la pareja. El pasado 12 de julio, la víctima fue detenida después de que su pareja la denunciara por agredirle a él y a los niños. Estaba acusada de un delito de maltrato dentro del ámbito familiar.

Atención psicológica

Los servicios sociales de la Generalitat se hicieron cargo de los niños sobre las once de la noche de este martes, a la misma hora que el juzgado de guardia ordenó el levantamiento del cadáver. El mayor no paraba de llorar y estaba mucho más afectado que el pequeño. Ahora se buscará a sus familiares más cercanos para que se hagan cargo de ellos.

Precisamente, el Comité de Crisis que el Ministerio de Igualdad convocó este martes por el repunte de feminicidios registrados en junio y julio se informó de que los 31 asesinatos por violencia machista en 2026 en toda España han dejado 20 menores huérfanos. Con este nuevo homicidio, ya son 32 crímenes y 22 menores que se han quedado sin madre. Ante el alcance de las cifras, el comité insiste en acompañar a estos menores, afectados colaterales de feminicidios, para que no reproduzcan perfiles tanto de agresores como de víctimas.

El crimen machista se cometió en este inmueble de la calle Andrade de Barcelona / El Periódico

A la calle Andrade de Barcelona este martes por la noche también se desplazaron ambulancias –cuyos sanitarios no pudieron hacer nada para salvar la vida de la mujer–, patrullas policiales y agentes de la División de Investigación Criminal de Mossos d'Esquadra, quienes se han hecho cargo del caso. También acudieron varios psicólogos del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales del Ayuntamiento para atender a vecinos y a amigos de la pareja de una iglesia evangélica cercana a la que acudían y que se acercaron a la vivienda cuando conocieron el crimen.

Los Mossos han tomado declaración a los vecinos, a miembros de la congregación y a un grupo de personas que grabó al sospechoso salir del edificio cubierto de sangre y huir con su furgoneta.

Una mujer "educada y silenciosa"

Varios vecinos del inmueble han explicado que, aunque tenían poco trato con Camila, siempre se comportaba de forma "educada, amable y silenciosa". "Era una mujer de trato dulce", explica la monitora de comedor del niño pequeño. Aurelia, otra vecina, explica que la mujer tenía una bicicleta y que cada mañana la veía salir con ella. También afirma que a veces los veía salir a pasear como "una familia normal".

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Otro vecino relata que la pareja y los niños acudían semanalmente a una iglesia cercana. De hecho, este mismo martes, el agresor actualizó sus fotos de perfil en una red social con imágenes de los cuatro en esta congregación. Sobre él, Eliud, otro vecino, afirma que parecía "tranquilo" cuando se lo cruzaba por la escalera, aunque, al ser corpulento y alto, "imponía un poco".