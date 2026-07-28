Daños a motocicletas
Circulan tres personas en una misma moto robada por Barcelona y cometen actos vandálicos sobre otros vehículos
La policía detuvo al conductor que llevaba dos retrovisores en sus bolsillos
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La pasada noche una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona que hacía labores de vigilancia en el distrito de Les Corts detectó una motocicleta que circulaba con tres ocupantes encima. Al darse cuenta de la presencia policial, los tres individuos abandonaron el vehículo y huyeron a pie.
Los agentes fueron tras ellos y consiguieron detener al conductor. Encima le encontraron dos retrovisores de motocicleta en los bolsillos. Paralelamente, varios testigos habían alertado a los agentes de la presencia de un grupo de jóvenes que cometían actos vandálicos en la zona, como arrastrar una motocicleta y tumbar al suelo varias motos estacionadas en la calle.
La policía comprobó que el detenido era uno de ellos y por eso lo acusa de daños a estos vehículos. Además, los agentes de la Guardia Urbana descubrieron que el sospechoso no disponía de ningún permiso de conducción vigente, por lo que también ha quedado investigado por un delito contra la seguridad vial.
La motocicleta sustraída está en el depósito municipal, a disposición de su legítimo propietario.
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