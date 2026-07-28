Los asaltos a comercios y a vehículos elevan un 14% los robos con fuerza en Barcelona

El balance delincuencial de los primeros seis meses de 2026 presentado esta semana en la Junta Local de Seguridad de Barcelona se centra en el descenso, respecto al mismo periodo del año anterior, del 11% de las denuncias, principalmente gracias a la bajada del 21% de los hurtos, el delito que más se comete en la ciudad. Sin embargo, no todas las cifras relacionadas con los delitos patrimoniales, como son los robos y hurtos, presentadas por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona, son buenas.

De hecho, los robos con fuerza han subido un 14%. Estas cifras indicarían que la presión policial en las calles ha hecho que los delincuentes dejen de actuar aprovechando el descuido en la vía pública para pasar a robar en comercios, empresas o establecimientos, ya que las sustracciones que se producen en domicilios también han bajado.

El 82% de los robos violentos tienen lugar en la vía pública

Otro indicador criminal en Barcelona que aumenta son los robos con fuerza en el interior de los vehículos: lo hace en un 22%. Fuentes policiales señalan que un mismo ladrón puede asaltar varios coches estacionados en una sola noche en una misma calle o en las inmediaciones, aprovechando la poca iluminación. El botín puede ser escaso, pero incrementa el número de denuncias.

Asaltos violentos

Aunque los robos con violencia e intimidación han descendido levemente (0,7%), algunas tipologías de este tipo de asaltos crecen, como los que se cometen en la calle (3,2%) o en los domicilios (7,5%). En relación con estos robos violentos en el espacio público, la policía ha detenido durante estos primeros seis meses del año a 1.341 sospechosos diferentes, aunque a 164 de ellos los han arrestado más de una vez.

Aumentan los robos en vehículos para hacerse con las balizas V-16 / Atlas News

El objeto que más se ha robado en Barcelona este primer semestre sigue siendo el teléfono móvil (40% del total), seguido de las cadenas de oro (21,6%), los bolsos o carteras (20%) y los relojes (7,8%). Estas cifras arrojan leves diferencias a las presentadas en la anterior Junta Local de Seguridad, con datos de todo 2025. Del total de objetos robados el año pasado, un 40,4% correspondía a teléfonos móviles; un 21,2%, a bolsos o carteras; un 18,4%, a cadenas de oro; y un 8,8%, a relojes. En este sentido, fuentes policiales remarcan que los sospechosos intentan ir a por objetos más valiosos, como las joyas, y que puedan revender fácilmente.

Este 2026, según los datos policiales, un 53,6% de los ladrones violentos actúan en solitario, aunque el 85,8% lo hace sin armas. Un 8,3% usa armas blancas, y un 0,3%, armas de fuego. El 82,3% de los robos violentos tienen lugar en la calle y, principalmente, un 73,4% son tirones de móviles, joyas o relojes. En el 65,2% de los casos no hay lesiones para la víctima.

Más tráfico de drogas

Otro de los delitos que ha crecido en la ciudad ha sido el tráfico de drogas. Lo ha hecho un 6,4%. El incremento se explica por la alta actividad ilegal detectada relacionada con los delitos de venta y distribución de estas sustancias. Los agentes de los Mossos y de la Guardia Urbana han detenido a 90 personas por estos delitos, han desactivado 74 puntos de venta y han cerrado 22 narcopisos, principalmente situados en Ciutat Vella.

Entre las sustancias intervenidas destacan 2.815 plantas de marihuana, 80 kilos de cogollos, 272 kilos de hachís, 7,4 kilos de cocaína, 18 kilos de ketamina, 3,3 kilos de metanfetamina o 4,3 kilos de MDMA. A más distancia están los 240 gramos de crack o los 30 gramos de heroína, drogas de uso más residual en la ciudad.

Durante el primer semestre de 2026, la policía ha clausurado 22 narcopisos, principalmente situados en Ciutat Vella

En todo 2025 se detuvo a 210 sospechosos por tráfico de drogas en Barcelona, con 57 narcopisos recuperados y 165 puntos de venta desactivados. Los agentes también requisaron 9.018 plantas de marihuana, 472 kilos de cogollos, 345 kilos de hachís, siete kilos de cocaína y, además, varios kilos de drogas de diseño, como 75,5 kg de MDMA, 16,7 kg de ketamina, 13,1 kg de metanfetamina o 1,2 kilos de tusi.

Las cifras del primer semestre del 2026 en la ciudad señalan que se recupera menos cantidad de estupefacientes pero se consigue detener a más sospechosos por tráfico de drogas, lo que indicaría que la eficacia policial se centra en evitar que los criminales pongan en el mercado negro estas sustancias.