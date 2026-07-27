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Cinco víctimas

Cuando el 'estafador del amor' se convierte en un ladrón de joyas: detenido en Barcelona por robar a mujeres que conocía por redes

Cinco víctimas han denunciado al sospechoso que actuaba tras ganarse su confianza e ir a su domicilio

Detenidos en Barcelona unos estafadores del amor que sacaban dinero a una mujer para falsos pelotazos del ladrillo

Foto de archivo de un agente de la Policía Nacional de València junto a su coche patrulla.

Foto de archivo de un agente de la Policía Nacional de València junto a su coche patrulla. / Policía Nacional

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Germán González

Germán González

Barcelona
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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a un sospechoso de 63 años acusado de robar joyas en varios domicilios de mujeres con las que contactaba a través de las redes sociales. El arrestado, que está acusado de hurto, se ganaba la confianza de las víctimas gracias a técnicas de 'love bombing' y conseguía que lo invitaran a su vivienda. Una vez allí aprovechaba para robar y no volver a ver nunca más a las mujeres.

La Investigación se inició a partir de una denuncia por sustracción de joyas en el interior de un domicilio valenciano. El grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia y de la comisaría del distrito valenciano de Russafa de la Policía Nacional averiguaron que la víctima había conocido al sospechoso en redes sociales y él había estado en varias ocasiones en su vivienda. Una vez allí, presuntamente, aprovechaba para robar joyas.

La Policía cree que el detenido habría cometido hechos similares en Valencia, Alicante, Madrid y Barcelona. Siempre utilizaba el mismo modus operandi, técnica conocida como love bombing, que consiste en abrumar a la víctima con atención, afecto y validación, creando una dependencia emocional.

De este modo, contactaba con mujeres a través de redes sociales, haciéndose pasar por profesional de diferentes sectores, como médico, policía, psicólogo o terapeuta, que generaba seguridad en las víctimas. Tras ganarse su confianza, accedía a sus domicilios para, en un descuido, sustraer joyas que pudiera encontrar.

De este modo, el sospechoso habría causado a lo largo de 2025 y 2026 un perjuicio económico en, al menos, cinco víctimas, todas ellas mujeres sexagenarias y septuagenarias. Por todo ello, los investigadores establecieron un dispositivo tendente a la búsqueda, localización y detención del autor, siendo finalmente arrestado en Barcelona como presunto autor de varios delitos de hurto.

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El sospechoso tenía en vigor también siete reclamaciones por diferentes juzgados, por hechos similares. El detenido, que ya estuvo ingresado en prisión hasta 2024, pasó a disposición judicial.

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