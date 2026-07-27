Condenado un monitor a cuatro años de cárcel por abusar de dos menores durante un campamento

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un monitor a cuatro años de cárcel por abusar presuntamente de dos menores durante un campamento, además deberá abonar 4.000 euros a cada uno en concepto de indemnización.

Según la sentencia de la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, del 28 de abril, queda probado que el condenado era monitor de un campamento durante el fin de semana del 16 al 18 de septiembre de 2022. A dicho campamento acudieron niños y niñas que "dormían en habitaciones separadas", y el condenado "compartía el mismo cuarto que los niños.

Según continúa la sentencia, durante la primera noche del 16 al 17 de septiembre de 2022, el acusado, "aprovechando que los menores dormían, se aproximó a la litera donde dormía uno de los menores, que tenía 13 años de edad", y "con claro ánimo de satisfacer su propósito sexual, abusó de él, tocándole los genitales". Por otro lado, el procesado, "guiado por el mismo propósito se aproximó a la litera donde dormía otro de los menores, de once años de edad" y "también le toco sus genitales".

Asimismo, según el escrito, a la noche siguiente, del 17 al 18 de septiembre, el acusado "bajó todas las persianas del cuarto donde dormían los menores dejando el cuarto en oscuridad total y usó una silla para atrancar la puerta del cuarto de los menores", y "de nuevo, con el mismo propósito que el día anterior, se dirigió al menor de 13 años, pero este se lo impidió". Después, el acusado, y "siguiendo el mismo orden que la noche anterior, se dirigió a la litera donde dormía el menor de once, pero este "comenzó a moverse de un lado a otro impidiendo que el acusado pudiera abusar de él".

Tras ello, pasado un tiempo el menor de 13 años "se reencontró en una convivencia con el acusado" y "tras la situación de angustia vivida y al recordar lo sucedido, decidió contarlo a una monja amiga suya, que le animó a que finalmente le contara lo sucedido a sus padres". "Los menores a consecuencia de los hechos han experimentado cambios importantes en sus comportamientos", según indica la sentencia.

En consecuencia, el Juzgado de Instrucción número dos de Dos Hermanas (Sevilla) impuso al acusado la medida cautelar de prohibición de acercamiento a menos de 200 metros y prohibición de comunicación por cualquier medio con el menor de 13 años. Con anterioridad a la celebración del juicio oral, el acusado ingresó en la cuenta de depósitos y consignaciones de este tribunal la cantidad total de 8.000 euros para indemnizar los daños morales sufridos por los menores a consecuencia de los hechos.

Al comienzo del juicio oral, el acusado reconoció todos los hechos y se declaró responsable de los delitos atribuidos por el Ministerio Fiscal en el escrito de acusación, evitando que los menores y resto de testigos tuvieran que declarar sobre los hechos objeto de enjuiciamiento.

Por todo ello, la Audiencia Provincial ha condenado al monitor como autor penalmente responsable de dos delitos continuados de abuso sexual a menores de dieciséis años a dos años cada uno, un total de cuatro, de cárcel y prohibición de aproximarse a los menores a menos de 200 metros, de sus personas, de sus domicilios, centros escolares o de estudios, lugares de trabajo, "aunque no se encuentren allí", así como la prohibición de comunicarse con ellos o por cualquier medio o instrumento de cualquier tipo, incluidos los informáticos o telemáticos, durante un periodo de ocho años".

Noticias relacionadas

También es condenado a la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, por tiempo de diez años. Además, el acusado deberá indemnizar a cada menor, a través de sus representantes legales, en la cantidad de 4.000 euros por los daños morales ocasionados.