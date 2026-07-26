Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IncendiosIncendio en CubellesAndicCamp NouZapateroPedro SánchezViviendaMadridCasa campo
instagramlinkedin

Alicante

La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 de Benidorm y detiene al padre

"La rápida actuación de los agentes permitió poner al menor a salvo", según la Policía

La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 y detiene al padre.

La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 y detiene al padre. / POLICÍA LOCAL BENIDORM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

ALICANTE
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Local de Benidorm ha rescatado a un menor que se encontraba sobre un aparato de aire acondicionado en el piso 21 de un edificio de la población alicantina. Por estos hechos, el padre del niño ha sido detenido.

Según informa este cuerpo de seguridad, los agentes acudieron a un edificio tras recibir el aviso de que un niño estaba en una situación "de extremo peligro", en el exterior de una vivienda situada en una planta 21.

Cuando llegaron a la vivienda, observaron que el niño se hallaba sobre el aparato y pudieron rescatarlo.

Noticias relacionadas

Fuentes policiales recalcan que "la rápida actuación de los agentes permitió poner al menor a salvo" e informan de que el progenitor fue arrestado por los hechos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Incendios forestales en Los Gallardos (Almería) y en Catalunya, última hora en directo: cifra de muertos, heridos y desaparecidos
  2. Investigan como 'intencionado' el incendio forestal de Cubelles que ha confinado a 2.500 vecinos
  3. Catalunya eleva los avisos por lluvia y activa su plan frente a inundaciones ante los chubascos torrenciales previstos para este fin de semana
  4. Begoña Román, profesora de Ética: 'Las personas que aceptan su dolor suelen afrontar mejor las recaídas
  5. La compleja batalla de Adif contra el agua bajo el barrio de Vallbona: proyecta pozos y sifones para drenar el túnel de alta velocidad
  6. La guía definitiva para comprar gafas del eclipse: dónde encontrarlas, cuánto valen y 5 cosas en las que fijarse para escoger las adecuadas
  7. La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 25 de julio, en directo
  8. Catalunya acelera hacia el supereclipse: 23 puntos de observación, 150.000 gafas gratuitas, 700 mossos y restricciones en la AP-7

La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 de Benidorm y detiene al padre

Caso Mateu: un secuestro de película y un secreto oculto más de cuarenta años

Caso Mateu: un secuestro de película y un secreto oculto más de cuarenta años

Así es Kiko 'el Cabra', el asesino de los guardias civiles de Barbate

Ocho heridos, entre ellos un menor en estado crítico, en un accidente de tráfico en Mataró

Ocho heridos, entre ellos un menor en estado crítico, en un accidente de tráfico en Mataró

La Policía clausura un restaurante de Mallorca donde malvivían 15 personas que trabajan 13 horas sin días libres

La Policía clausura un restaurante de Mallorca donde malvivían 15 personas que trabajan 13 horas sin días libres

Muere un operario mientras realizaba tareas de mantenimiento en la línea ferroviaria de Sant Mori

Muere un operario mientras realizaba tareas de mantenimiento en la línea ferroviaria de Sant Mori

Muere ahogado un joven de 21 años en el canal marítimo de Amposta (Tarragona)

Muere ahogado un joven de 21 años en el canal marítimo de Amposta (Tarragona)

Muere ahogado un bebé en una piscina particular en Vigo

Muere ahogado un bebé en una piscina particular en Vigo