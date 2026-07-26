Muere ahogado un joven de 25 años en el río Segre a su paso por Camarasa

Un hombre de 25 años ha muerto ahogado este domingo en el río Segre, en la zona del Congost del Mu, junto al antiguo Campamento de La Canadenca, en Camarasa. Un testigo ha alertado de que dos personas habían saltado al agua desde unas rocas y de que una de ellas había sido arrastrada por la corriente.

Para facilitar las labores de búsqueda, se ha solicitado al responsable de la central hidroeléctrica de Camarasa que detuviera las turbinas con el fin de reducir el caudal del río. Los Bombers han localizado el cuerpo sin vida, atrapado entre unas ramas, en la orilla del río, unos 50 metros aguas abajo del último punto donde había sido visto.

Los Bombers han activado un amplio dispositivo en el que participaron un helicóptero de la unidad de Medios Aéreos con efectivos del GRAE (Grupo de Actuaciones Especiales) de La Seu d'Urgell, un médico del SEM (Sistema de Emergencias Médicas) y once dotaciones terrestres procedentes de los parques de Mollerussa, Balaguer, Tàrrega, Almacelles y de la Región de Emergencias de Lleida. También se ha activado la unidad de mando intermedio para coordinar el operativo.

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El año pasado, el 21 de julio, otros dos jóvenes también murieron ahogados cerca del mismo lugar, igualmente en Camarasa, y los servicios de emergencias localizaron sus cadáveres a la mañana siguiente. Con la víctima de este domingo, ya son cinco las personas fallecidas por ahogamiento en aguas interiores desde el inicio de la campaña de baño, el 15 de junio, según Protección Civil.