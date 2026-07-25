Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IncendiosIncendio en CubellesAndicCamp NouZapateroPedro SánchezViviendaMadridTamara Gorro
instagramlinkedin

Colisión grave

Ocho heridos, entre ellos un menor en estado crítico, en un accidente de tráfico en Mataró

El siniestro ha afectado a cinco turismos y una motocicleta

Ambulancia del SEM en una imagen de archivo

Ambulancia del SEM en una imagen de archivo / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Al menos ocho personas han resultado heridas, entre ellas un menor de edad en estado crítico y otro grave, en un accidente de tráfico entre cinco turismos y una moto en Vía Sèrgia de Mataró (Barcelona).

Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), en el accidente han resultado también heridos seis adultos, de ellos cinco en estado leve y uno menos grave.

Noticias relacionadas

Descripción del incidente de tráfico en Mataró, que involucra múltiples vehículos y personas afectadas.

Debido a este accidente, el SEM ha activado 13 unidades, entre ellas un helicóptero medicalizado y a su equipo conjunto con los Bombers de la Generalitat, que han desplegado 6 dotaciones y han rescatado a los dos menores que se encontraban "físicamente atrapados" en uno de los vehículos,

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La terapeuta de los Andic mueve ficha y busca asesoramiento en un reputado despacho de penalistas de Barcelona
  2. Incendios forestales en Los Gallardos (Almería) y en Catalunya, última hora en directo: cifra de muertos, heridos y desaparecidos
  3. La madre del bebé maltratado de Barcelona declara ante el juez que consultó en internet información sobre fisuras anales
  4. Catalunya activa varios avisos por intensidad de lluvia para este fin de semana y advierte de chubascos potencialmente torrenciales
  5. Primera muerte de un trabajador en un accidente laboral en el Camp Nou
  6. Catalunya acelera hacia el supereclipse: 23 puntos de observación, 150.000 gafas gratuitas, 700 mossos y restricciones en la AP-7
  7. Los geólogos remarcan la complejidad de los terrenos del Putxet y Montcada en los que se han producido socavones
  8. África, la joven con altas capacidades que empezará la universidad con 16 años: 'La pasamos de curso, porque realmente necesitaba más

Ocho heridos, entre ellos un menor en estado crítico, en un accidente de tráfico en Mataró

Ocho heridos, entre ellos un menor en estado crítico, en un accidente de tráfico en Mataró

La Policía clausura un restaurante de Mallorca donde malvivían 15 personas que trabajan 13 horas sin días libres

La Policía clausura un restaurante de Mallorca donde malvivían 15 personas que trabajan 13 horas sin días libres

Muere un operario mientras realizaba tareas de mantenimiento en la línea ferroviaria de Sant Mori

Muere un operario mientras realizaba tareas de mantenimiento en la línea ferroviaria de Sant Mori

Muere ahogado un joven de 21 años en el canal marítimo de Amposta (Tarragona)

Muere ahogado un joven de 21 años en el canal marítimo de Amposta (Tarragona)

Muere ahogado un bebé en una piscina particular en Vigo

Muere ahogado un bebé en una piscina particular en Vigo

5.000 nuevos desalojados de un camping en Madrid elevan el total a 63.000

Francia desbordada por los incendios evacua a casi 70.000 personas

Cerca de 44.000 personas han sido evacuadas y cientos escapan en barco de la turística península de Cap-Ferret, rodeada por las llamas, y otros 23.000 vecinos han tenido que desalojar sus casas en las Landas.