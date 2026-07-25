Ocho heridos, entre ellos un menor en estado crítico, en un accidente de tráfico en Mataró

Al menos ocho personas han resultado heridas, entre ellas un menor de edad en estado crítico y otro grave, en un accidente de tráfico entre cinco turismos y una moto en Vía Sèrgia de Mataró (Barcelona).

Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), en el accidente han resultado también heridos seis adultos, de ellos cinco en estado leve y uno menos grave.

Noticias relacionadas

🔴 *Incident rellevant en curs a Mataró*



Accident de trànsit entre 2 vehicles i 1 moto



Hi ha almenys 8 afectats:



Primer Balanç :

2 menors: 1 crític i 1 greu

5 adults lleus

1 adult menys greu



13 unitats SEM activades, entre elles 1 helicòpter medicalitzat i l'equip conjunt… — SEM. Generalitat (@semgencat) July 25, 2026 Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Descripción del incidente de tráfico en Mataró, que involucra múltiples vehículos y personas afectadas.

Debido a este accidente, el SEM ha activado 13 unidades, entre ellas un helicóptero medicalizado y a su equipo conjunto con los Bombers de la Generalitat, que han desplegado 6 dotaciones y han rescatado a los dos menores que se encontraban "físicamente atrapados" en uno de los vehículos,