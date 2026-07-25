Colisión grave
Ocho heridos, entre ellos un menor en estado crítico, en un accidente de tráfico en Mataró
El siniestro ha afectado a cinco turismos y una motocicleta
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Al menos ocho personas han resultado heridas, entre ellas un menor de edad en estado crítico y otro grave, en un accidente de tráfico entre cinco turismos y una moto en Vía Sèrgia de Mataró (Barcelona).
Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), en el accidente han resultado también heridos seis adultos, de ellos cinco en estado leve y uno menos grave.
Debido a este accidente, el SEM ha activado 13 unidades, entre ellas un helicóptero medicalizado y a su equipo conjunto con los Bombers de la Generalitat, que han desplegado 6 dotaciones y han rescatado a los dos menores que se encontraban "físicamente atrapados" en uno de los vehículos,
- La terapeuta de los Andic mueve ficha y busca asesoramiento en un reputado despacho de penalistas de Barcelona
- Incendios forestales en Los Gallardos (Almería) y en Catalunya, última hora en directo: cifra de muertos, heridos y desaparecidos
- La madre del bebé maltratado de Barcelona declara ante el juez que consultó en internet información sobre fisuras anales
- Catalunya activa varios avisos por intensidad de lluvia para este fin de semana y advierte de chubascos potencialmente torrenciales
- Primera muerte de un trabajador en un accidente laboral en el Camp Nou
- Catalunya acelera hacia el supereclipse: 23 puntos de observación, 150.000 gafas gratuitas, 700 mossos y restricciones en la AP-7
- Los geólogos remarcan la complejidad de los terrenos del Putxet y Montcada en los que se han producido socavones
- África, la joven con altas capacidades que empezará la universidad con 16 años: 'La pasamos de curso, porque realmente necesitaba más