Sucesos
Muere un operario mientras realizaba tareas de mantenimiento en la línea ferroviaria de Sant Mori
La víctima, un hombre de 66 años y vecino de Breda, sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba en la catenaria
Muere ahogado un joven de 21 años en el canal marítimo de Amposta (Tarragona)
Un operario de 66 años ha fallecido en la madrugada de este sábado tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas de mantenimiento en la catenaria de la línea ferroviaria a la altura de Sant Mori (Alt Empordà). Un compañero de trabajo lo trasladó hasta la estación de Camallera, donde los servicios de emergencia intentaron reanimarlo con un desfibrilador externo automático (DEA), pero no pudieron salvarle la vida. Los hechos ocurrieron alrededor de las tres de la madrugada. La víctima tenía 66 años y era vecino de Breda (La Selva).
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos equipos de los Bombers de la Generalitat y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Los Mossos d'Esquadra pusieron los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción de guardia de Figueres y del Departamento de Empresa y Trabajo, tal y como establece el protocolo en los accidentes laborales con víctimas mortales.
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