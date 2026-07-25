Sucesos
Muere ahogado un joven de 21 años en el canal marítimo de Amposta (Tarragona)
Los equipos de emergencia localizaron el cuerpo unas cuatro horas después, a siete kilómetros del lugar donde fue visto por última vez
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Un joven de 21 años ha muerto ahogado la madrugada de este sábado en el canal marítimo de Amposta (Tarragona), según confirman fuentes de los Bombers de la Generalitat a Europa Press.
Recibieron un aviso sobre las 23.45 horas de la policía local del municipio de que había dos jóvenes que se estaban bañando en una zona del canal cercana al Pont de Pedra y uno de ellos no podía salir.
Por ello, activaron 14 dotaciones, entre ellas la unidad subacuática del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) y la unidad de drones.
Cerca de las 04.00 horas fue localizado el cuerpo flotando en el agua y al extraerlo confirmaron que había fallecido.
El cadáver fue hallado 7 kilómetros más abajo de la zona donde fue visto por última vez.
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