Sucesos
Prisión para el segundo detenido por la muerte de un menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona
El juzgado investiga este crimen como un homicidio
Detenido el "presunto sicario" del asesinato de un menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona
El magistrado titular de la sección de Violencia contra la Infancia y Adolescencia (VIA) del tribunal de instancia de Barcelona, ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el segundo detenido por la muerte violenta de un menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona. La causa está abierta por un delito de homicidio.
El sospechoso, de 21 años, fue detenido el pasado martes y ha pasado este viernes a disposición judicial. Se trataría del del "presunto sicario" que apretó el gatillo contra la víctima, según afirmó en el Parlament la consellera de Interior, Núria Parlon. El crimen tuvo lugar el pasado jueves 2 de julio, sobre las diez y media de la noche, cuando media docena de miembros de una banda juvenil se enfrentaron a otros, entre los que estaba la víctima, en el barrio de La Sagrera.
La pelea acabó a tiros y con el menor de edad muerto por disparos de arma de fuego. Después los sospechosos escaparon por la avenida Meridiana. Los Mossos iniciaron una investigación y el 4 de julio detuvieron a uno en su vivienda, situada muy cerca del parque.
Los investigadores buscan varios implicados más, ya que varios testigos de los hechos explicaron haber visto a tres o cuatro asaltantes que iban con la cara tapada. La policía cree que se trataría de un ajuste de cuentas entre bandas juveniles violentas, por lo que han centrado sus pesquisas en este tipo de grupos.
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