Sucesos
Primera muerte de un trabajador en un accidente laboral en el Camp Nou
El operario habría recibido un golpe mientras trabajaba en las obras del estadio
Una batalla campal entre trabajadores de las obras del Camp Nou deja seis heridos leves
Un trabajador de 54 años de las obras del Camp Nou ha fallecido este viernes a consecuencia de un accidente laboral Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Les Corts han recibido sobre las 15:30 horas un aviso sobre este siniestro. Las primeras investigaciones remarcan que el hombre habría sufrido un fuerte golpe en la cabeza mientras trabajaba en las obras de remodelación del estadio del FC Barcelona.
Varias patrullas policiales de la comisaría de Les Corts y de la Unidad de Investigación de Mossos así como ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas han acudido al lugar del accidente pero no han podido hacer nada por salvar la vida del operario.
Los Mossos d'Esquadra han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia y del Departamento de Empresa y Trabajo, de acuerdo a los procedimientos establecidos para los casos de accidente laboral.
Se trata del primer accidente laboral mortal en las obras del estadio del FC Barcelona desde que empezaron el 1 de junio de 2023. En estos más de tres años ha vivido algunas situaciones conflictivas como una pelea además de quejas vecinales y de los propios trabajadores. En su mayoría los empleados son de origen rumano y albanés y se trabaja todos los días para tener acabado cuanto antes el nuevo Camp Nou
Por el momento se ha completado la tercera gradería y ahora se empieza a trabajar en la cubierta del estadio, que debería estar lista a finales de este año
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