Detenido en Barcelona un fugitivo buscado en Francia por asesinar a tiros a un conductor con el que tuvo un enfrentamiento

La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un hombre reclamado por la fiscalía francesa acusado de un delito de asesinato. Tenía una orden de busca y captura desde la semana pasada cuando mató al conductor de un vehículo en la ciudad francesa de Tolón. En concreto, el sospechoso estaba oculto y disparó en dos ocasiones contra el coche en movimiento, alcanzando al conductor en la cabeza.

A consecuencia del impacto, el vehículo colisionó. El conductor fue evacuado al hospital en estado crítico pero murió poco después. Según la Policía Nacional, los testigos explicaron que el sospechoso y la víctima habían tenido una discusión previa y se habían citado por redes sociales en el lugar de los hechos. El acusado se escondió y cuando vio llegar a la víctima en su coche le disparó. Otro testigo explicó haber visto al sospechoso en el lugar con un arma.

Después del crimen, gente de su entorno le facilitó dinero y lo trasladaron a Barcelona por carretera, con intención de que abandonase el territorio de la Unión Europea en cuanto le fuese posible, ya que por la pena de asesinato se enfrenta a una pena de reclusión perpetua en Francia.

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Sin embargo, agentes del Grupo de Fugitivos de la Brigada Provincial de Barcelona de la Policía Nacional conocieron que podría esconderse en un hotel de Barcelona y establecieron un dispositivo de vigilancia. Finalmente, se detectó su presencia en la zona y se le detuvo. El sospechoso pasó a disposición judicial que ordenó su traslado a Francia para ser juzgado.