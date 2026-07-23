Sucesos
Prisión para el joven de 18 años acusado de matar a una vecina de 75 años en Soses
Está acusado de un delito de homicidio
Detenido un joven de 18 años acusado de matar a golpes a la vecina de 75 años de Soses (Lleida)
La plaza 3 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Lleida ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el joven de 18 años detenido el lunes por la muerte de Dolors Agustí, una mujer de 75 años en Soses (Segrià). Tras pasar tres días en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Lleida, el sospechoso ha comparecido en el juzgado este jueves.
Está acusado de un delito de homicidio y es el principal sospechoso de matar a una vecina del pueblo que el sábado pasado salió a pasear con el perro y ya no volvió. Precisamente, la vuelta del animal solo fue lo que alertó a sus familiares que salieron a buscarla, junto con vecinos del pueblo.
El cuerpo fue hallado sobre las nueve de la noche en un campo de maíz junto a la carretera LP-7041, justo en la rotonda de entrada al municipio de Soses, viniendo desde Aitona. Se trata de una zona de cultivo donde se accede por un camino asfaltado y frecuentado por los vecinos por ser un espacio donde salir a andar, pasear y hacer deporte a escasos minutos del pueblo.
El cadáver presentaba heridas con sangre en el cuello. Presuntamente habría muerto tras recibir numerosos golpes causados por un objeto contundente.
Tras investigar durante dos días, los Mossos arrestaron al sospechoso. Se trata de un joven que había trabajado hasta hacía pocos días en una empresa de fruta de la zona hasta que fue despedido. La muerte de la vecina provocó una gran consternación en la localidad de Soses y el ayuntamiento ordenó tres días de luto oficial y un minuto de silencio.
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