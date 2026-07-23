Sucesos
Conduce borracho con un menor por la C-153 y embiste a un motorista en Folgueroles
Los Mossos detuvieron al sospechoso por circular bajo los efectos del alcohol
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 18 de julio a un hombre de 49 años acusado de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol y de otro de lesiones por imprudencia grave. El sospechoso circulaba con su vehículo, en el que también había un menor, sobre las doce d ela noche por la carretera C-153 dentro del término de Folgueroles (Osona).
En una intersección, el hombre embistió a un motorista, cuyo conductor resultó herido grave y el SEM le trasladó al Hospital de Vic. Tanto el acusado como el menor resultaron ilesos. Al llegar la patrulla de los Mossos le hicieron la prueba de alcoholemia al conductor del turismo y dio un resultado positivo de 0,66 mg/l de aire expirado.
Ante estos hechos, los agentes detuvieron al conductor por dos delitos, circular bajo los efectos del alcohol y lesiones por imprudencia grave. El arrestado pasó el mismo día a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Vic.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Cuándo entra en vigor la ley antitabaco? ¿Se podrá fumar este verano en las terrazas?
- La terapeuta de los Andic pidió a su ayudante buscar rutas para que Jonathan se pusiera en 'situaciones extremas al borde del precipicio', como si lo 'fueran a tirar
- Un socavón en las obras de soterramiento de Rodalies en Montcada engulle una grúa y obliga a cortar 'sine die' la R2, la R2Nord y la R11
- Cae en Barcelona una red familiar dirigida desde la cárcel que vendía pistolas, lanzacohetes y granadas al crimen organizado
- Resuelto el crimen del gas pimienta: un marido celoso mató al ingeniero y luego se suicidó
- El supereclipse pondrá a prueba la movilidad en España: se esperan 1,5 millones de desplazamientos en un solo día
- Los psicólogos advierten de que la 'terapia de confrontación' de la psicoanalista de los Andic es 'peligrosa' y 'carece de sentido': 'Es pseudociencia
- Alicia Álvarez, psicóloga, sobre la recuperación mental de Ferran Torres: 'El éxito es que la persona deje de sufrir