Conduce borracho con un menor por la C-153 y embiste a un motorista en Folgueroles

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 18 de julio a un hombre de 49 años acusado de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol y de otro de lesiones por imprudencia grave. El sospechoso circulaba con su vehículo, en el que también había un menor, sobre las doce d ela noche por la carretera C-153 dentro del término de Folgueroles (Osona).

En una intersección, el hombre embistió a un motorista, cuyo conductor resultó herido grave y el SEM le trasladó al Hospital de Vic. Tanto el acusado como el menor resultaron ilesos. Al llegar la patrulla de los Mossos le hicieron la prueba de alcoholemia al conductor del turismo y dio un resultado positivo de 0,66 mg/l de aire expirado.

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Ante estos hechos, los agentes detuvieron al conductor por dos delitos, circular bajo los efectos del alcohol y lesiones por imprudencia grave. El arrestado pasó el mismo día a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Vic.