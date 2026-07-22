Sucesos
El condenado por matar y descuartizar a su casero en Barcelona se escapa en su primera salida programada de la cárcel
Cumple condena de más de 10 años de prisión por homicidio
El hombre que mató y descuartizó a otro en el Eixample en 2022 admite los hechos y 10 años de cárcel
En mayo de 2025 la Audiencia de Barcelona condenó a una pena de 10 años y tres meses de cárcel a William Morrow A., de nacionalidad irlandesa, después de que en el juicio admitiese haber matado a su casero en noviembre de 2022 y haber descuartizado su cuerpo. El crimen se destapó después de que el condenado pusiera el torso del cadáver en una maleta y el otras partes del cuerpo en bolsas y las lanzase a contenedores de la calle Aragón con Casanova.
El condenado cumplía condena en la prisión de Quatre Camins y el pasado lunes tuvo su primera salida programada dentro del proceso terapéutico para rehabilitarse. Tras visitar la zona del Born junto a técnicos penitenciarios, William volvía en coche junto al personal penitenciario y de tratamiento a la cárcel, según adelantó 'El Caso' y confirmó este medio. Sin embargo, cuando el vehículo se paró en un semáforo en la calle Marina, el sospechoso se bajó y se marchó del lugar, sin que pudieran detenerlo.
Los Mossos d'Esquadra han activado un dispositivo de búsqueda en el que colaboran el personal del centro penitenciario. Por eso, se ha distribuido su imagen y se ha preguntado al entorno de William para determinar si se ha puesto en contacto con ellos. En el juicio, el tribunal tuvo en cuenta el trastorno de salud mental que tenía cuando cometió el crimen. El condenado está en segundo grado penitenciario, según fuentes penitenciarias, por lo que sigue encerrado pero se somete a salidas y tratamiento para incidir en su reinserción.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer declara a los Mossos que la terapeuta de los Andic le encargó una 'ruta extrema' por Collbató para que Jonathan 'confrontara' sus problemas
- El Gobierno aprueba este martes la ley antitabaco, que prohíbe fumar y vapear en terrazas, piscinas y marquesinas
- Chorro polar: el fenómeno atmosférico que provocará un giro radical del tiempo en tres días
- La patronal estatal de bares y restaurantes: 'Prohibir fumar en las terrazas de un país tan turístico será pegarse un tiro en el pie
- El Institut Josep Carreras logra eludir el juicio por despido de una exempleada que denunció desvío de fondos
- Los Mossos buscan a un hombre por matar al exmarido de su pareja actual en la Barceloneta por haber roto una orden de alejamiento
- Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
- Detenido el 'presunto sicario' del asesinato de un menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona