Cae una familia que tenía un lanzacohetes, unas 40 pistolas y una granada para vender a bandas organizadas

Una operación conjunta entre los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional ha permitido la detención de una familia dedicada al tráfico de armas de fuego que operaba en Catalunya pero con capacidad para vender a otras ciudades españolas y del extranjero. Los agentes han localizado unas 45 armas de fuego, principalmente pistolas, un lanzacohetes antitanque, armas artesanales como 'bastones escopeta', una granada de mano y "bolsas enteras" llenas de munición, según ha explicado el sargento de la División de Investigación Criminal de Mossos en Sant Feliu de Llobregat encargado de las pesquisas.

Se han detenido a nueve sospechosos que formarían parte de esta organización. La banda estaría liderada por un hombre de 37 años que estaría en preso en Quatre Camins y que desde allí hacía las operaciones de venta gracias a la colaboración de su mujer y su hija. Los compradores se ponían en contacto con él y les pedían una arma y el sospechoso les enviaba vídeos de las pistolas o escopetas que previamente hacía su hija en su domicilio. También ofrecían armas que les llegaban en grupos específicos con otros delincuentes. Después se acordaba el pago y la entrega de las armas de fuego.

Operaciones desde la cárcel

El principal sospechoso, que tenía en la celda varios teléfonos móviles, también disponía de una amplia red de colaboradores para buscar armas específicas que le pedían, por lo que también actuaba a demanda o consiguiendo piezas específicas. Cada una de las armas cortas, incluida la munición, se podía vender entre 4.000 y 5.000 euros, mientras que las escopetas y las armas de guerra llegan a los 8.000 euros. Los agentes han acreditado varias transacciones de este tipo.

Los Mossos remarcan que las pistolas se entregaban "con toda naturalidad" por la pareja del principal sospechoso "a plena luz de día en aparcamientos de supermercados o centros comerciales". Además, señalan que los clientes eran bandas organizadas que se dedican a actividades delictivas. En este sentido, la investigación comenzó en enero pasado después de que los Mossos desarticulasen en L'Hospitalet de Llobregat un grupo de la banda latina Trinitarios que usaba armas de fuego para robar. Al tirar del hilo para saber de dónde las sacaron dieron con este clan familiar de traficantes.

Por su parte, la Policía Nacional indagaba la provisión de armas de varias bandas que operan fuera de Catalunya, principalmente en el sur de España y por eso confluyeron las investigaciones, según ha explicado el inspector jefe Carlos Gil. El pasado 7 de julio los dos cuerpos hicieron 10 entradas y registros en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac, Canovelles, Badia del Vallès, Piera, Reus y Pla del Penedès, además de la celda del principal sospechoso.

Hay cinco hombres y cuatro mujeres, de entre 20 y 48 años, detenidos vinculados a la banda. El clan familiar, formado por el líder, su esposa y su hija, formarían el núcleo duro y el resto de sospechosos estarían a otros niveles con tareas diferenciadas como transporte, almacenaje, ocultación o entrega de las armas. El principal sospechoso está en prisión desde 2009 por un delito de homicidio. Seis de las nueve personas detenidas pasaron a disposición judicial el pasado 9 de julio. Se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal y de tenencia, depósito y tráfico de armas de fuego.

El inspector jefe de Policía Nacional ha remarcado que encontraron muchas armas empaquetadas en las viviendas. También había otras escondidas en el vehículo particular de las investigadas que aparcaban en la calle.

Los agentes remarcan que la organización utilizaba canales discretos de comunicación para localizar y adquirir armas de fuego según la demanda de los compradores. Una vez recibían el armamento, lo promocionaban entre potenciales clientes mediante el envío de vídeos e imágenes por aplicaciones de telefonía en los que se mostraban las armas disponibles y su funcionamiento, lo que facilitaba la concreción de las ventas y ampliaba su alcance dentro del mercado ilícito.

Dos arsenales

En las entradas y registros, los agentes localizaron dos arsenales. En uno de ellos se intervinieron 38 pistolas de imitación de la marca Glock, 140 proyectiles y dinero en efectivo. Los agentes remarcan que los compradores creían que adquirían Glock auténticas cuando eran falsificaciones, pese a que eran operativas igualmente.

En otro inmueble, los Mossos localizaron un segundo depósito con un amplio arsenal en el que destacaban un lanzacohetes catalogado como arma de guerra, un revólver, cuatro escopetas, dos chalecos antibalas y un escudo balístico, además de abundante munición de diferentes calibres. En el conjunto de los registros los agentes han localizado un millar de cartuchos.

En otras entradas también se localizó un segundo revólver, armas detonadoras, cargadores, un dispositivo táser y una granada de mano inerte. Además de los elementos balísticos, los agentes intervinieron 12.000 euros en efectivo y diversos dispositivos de telefonía móvil. El dispositivo policial contra esta banda, que llevaba años traficando, contó con la participación de unos 130 efectivos policiales de diversas unidades.

Noticias relacionadas

Los Mossos remarcan la importancia de que la operación ha permitido "cortar el suministro" de armas de fuego hacia bandas criminales. La investigación sigue abierta ya que los agentes están rastreando el uso de las armas localizadas y si alguna ha servido para cometer algún delito tanto en Catalunya como en otras partes de España. Por eso, no se descartan más detenidos.