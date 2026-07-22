El 60% de los crímenes con armas de fuego en Catalunya están relacionados con el crimen organizado

Hasta este mes de julio de 2026 se han registrado más de 310 incidentes relacionados con armas de fuego en Catalunya, ya sean reales (por haber dejado evidencias de los impactos con casquillos, heridos o muertos), posibles (por lo declarado por testigos) o de imitación, lo que supone un 5% menos que durante el mismo período del año anterior, según datos de los Mossos d'Esquadra. Los casos reales han causado una treintena de heridos y siete muertos, cuando en el primer semestre del año pasado fueron 28 personas heridas y 8 víctimas mortales.

A pesar de este descenso de los incidentes, los Mossos d'Esquadra han intervenido 179 armas de fuego entre enero y junio, un 14% más que durante el mismo período del año anterior. De todas las armas de fuego requisadas armas este 2026 un 70% son cortas y un 30% largas mientras que el año pasado un 54% eran armas cortas y un 46% largas.

La mayoría de tiroteos están relacionados con el bandas criminales que se dedican al narcotráfico, tanto nacionales como internacionales. Las armas son utilizadas tanto por delincuentes que las emplean para cometer robos violentos, extorsiones o intimidaciones, como por grupos vinculados al crimen organizado que las usan para proteger actividades ilícitas o enfrentarse a otros grupos criminales.

Los Mossos han encontrado más armas de fuego, principalmente pistolas, en los niveles más bajos de las redes de narcotráfico, que quieren proteger la droga y disputar el control de las calles a otros grupos. También señalan que hay cada vez más conflictos entre grupos criminales por el control del mercado de la droga, principalmente la marihuana aunque la cocaína cada vez gana más terreno.

De los siete muertos a tiros en Catalunya, tres, los fallecidos en Diagonal Mar, el segundo de la calle Minería en la Zona Franca y el de la calle Balmes, serían ejecuciones encargadas por criminales internacionales, principalmente Balcanes y Países Bajos, para eliminar a rivales que se refugiaban en Barcelona o bien habían venido para establecer algún tipo de negocio vinculado al tráfico de droga y blanqueo de capitales.

La policía señala la dificultad de las investigaciones de estas ejecuciones, ya que los sicarios que abandonan el país inmediatamente después de los hechos. Sin embargo, destacan que este tipo de tiroteos no se producen por un problema estructural de la delincuencia organizada que opera en Catalunya, sino que son conflictos externos que cristalizan aquí.

Enfrentamientos locales

Los agentes investigan si otra de las ejecuciones de la calle Minería, la primera ocurrida el 16 de mayo, estaría relacionada con el narcotráfico de marihuana pero entre bandas nacionales. Dos de las muertes a tiros, la del Parque de Les Planes en L'Hospitalet de Llobregat del 28 de marzo y la de un menor en el parque de la Pegaso de Barcelona a principios de julio, estarían vinculadas a conflictos y peleas de bandas juveniles, aunque pueden tener alguna ramificación hacia el trapicheo de droga.

El 21 de marzo pasado también murió un hombre de 38 años tras recibir al menos dos disparos en un tiroteo en un bar karaoke del barrio de La Salut de Badalona. Los investigadores creen que tendría relación con un enfrentamiento entre bandas rivales, alguna de origen chino, por el control de la delincuencia en la zona.

El pasado lunes, tras la Junta Local de Seguridad de Barcelona, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha recordado que la mayoría de estos siete homicidios están relacionados con el narcotráfico y ha añadido que "se está alcanzando el total de los que tuvieron lugar en total el año pasado, cuando se contabilizaron ocho".

Pese a que ha reconocido que estas muertes por disparos son "minoritarias", ha admitido que estos crímenes tienen "un impacto sobre las percepciones de la ciudadanía muy importante", principalmente los que ocurren en la calle, en zonas concurridas y, algunos, a plena luz del día.

Cambios legislativos

Ante la evolución del incremento de la violencia con armas de fuego relacionada con el narcotráfico en Catalunya, la consellera Parlon ha planteado diversas medidas legislativas para reforzar la respuesta penal y policial. En relación con la marihuana, se propone reforzar el tratamiento penal de las grandes plantaciones y del tráfico de grandes cantidades de esta sustancia, así como agravar la respuesta contra las defraudaciones de fluido eléctrico vinculadas a este tipo de actividades cuando comporten una especial gravedad o riesgo.

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En cuanto a la tenencia ilícita de armas, el Departament d'Interior se plantea pedir al Congreso un incremento de las penas previstas en el tipo básico del delito para aproximarlas a las de los países de nuestro entorno y crear un subtipo agravado para los casos en que el arma sea utilizada o exhibida con fines intimidatorios.