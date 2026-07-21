Los Mossos investigan la muerte de un hombre en la Barceloneta que había roto una orden de alejamiento

Un hombre ha muerto la pasada madrugada en el barrio de la Barceloneta del distrito de Ciutat Vella en Barcelona tras recibir una agresión con arma blanca. El sospechoso habría roto la orden de alejamiento que tenía respecto a su pareja y se habría iniciado una pelea. En la trifulca recibió una puñalada que resultó ser mortal.

Esta madrugada, sobre las 03:25 horas, los Mossos d'Esquadra han recibido un aviso por una discusión en el paseo Marítimo de la Barceloneta. Varias patrullas se han desplazado al lugar de los hechos y han localizado al hombre en el suelo gravemente herido por arma blanca.

Varios testigos informaron a los agentes que el hombre se había saltado una orden de alejamiento respecto a su expareja y que se inició una pelea en la que resultó lesionado. Por eso lo detuvieron por un delito de quebrantamiento de condena por incumplir una orden de alejamiento vigente respecto a una mujer que se encontraba en el lugar de los hechos.

Sin embargo, el hombre perdía mucha sangre y por eso fue atentido por dos unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Ante la gravedad de las heridas, lo llevaron al hospital del Mar, donde finalmente ha fallecido poco después.

La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de los hechos. Los Mossos d'Esquadra nuscan al posible autor del apuñalamiento que ha escapado y se sospecha que podría ser del entorno de la víctima.

Con esta muerte violenta siguen aumentando los crímenes en Barcelona. Durante los primeros seis meses del año se han registrado nueve homicidios consumados en Barcelona, según datos de la Junta Local de Seguridad. Esto supone un aumento del 80% con respecto al mismo período de 2025, cuando se produjeron cinco.

Sin embargo, en lo que llevamos de julio se han producido un par de crímenes más en la ciudad. De los 11 homicidios registrados seis han quedado resueltos, cuatro se atribuyen al crimen organizado y fueron ejecuciones y dos están bajo investigación, entre ellos este de la Barceloneta.

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Dos de los crímenes, están relacionados con violencia machista, tres con agresiones con armas blancas y cuatro con tiroteos.