Sucesos
Los Mossos detienen a dos ladrones que intentaban robar en una casa de Cerdanyola del Vallès tras seguirlos tres horas
Un agente fuera de servicio avisó a sus compañeros de la unidad de paisano
Los Mossos d'Esquadra detienen a dos personas en Cerdanyola del Vallès por robos a personas mayores
La paciencia es fundamental para el trabajo policial y, a veces, tiene su premio. Y es que la constancia en las vigilancias puede ayudarte a prevenir un delito. Es lo que sucedió el pasado 17 de julio en Cerdanyola del Vallès. Agentes de los Mossos d'Esquadra del grupo de prevención de la delincuencia urbana (FURA) de la comisaría de Cerdanyola del Vallès detuvieron a dos hombres de 35 y 40 años que habrían intentado acceder por la fuerza a una casa del municipio.
Las detenciones se produjeron después de un seguimiento de varias horas por parte de agentes del grupo de paisano FURA, que habían recibido el aviso de otro mosso que estaba fuera de servicio y que habría visto a dos hombres vigilando y estudiando varias casas del barrio de Montflorit.
Los agentes siguieron a los dos hombres de forma discreta durante más de 3 horas y constataron cómo observaban varias casas buscando un objetivo y finalmente centraban su atención en una que quedaba cerca de una zona boscosa en Collserola.
A continuación, los dos hombres se retiraron hacia la zona de bosque, de donde volvieron a salir una vez cayó la noche. Entonces, mientras uno de los hombres vigilaba para que no se acercara nadie, el otro trepó a uno de los muros que rodea la casa. Los agentes los interceptaron cuando el hombre volvía a bajar del muro y regresaba junto a su acompañante.
En el momento en que los detuvieron, los dos hombres llevaban encima diversas herramientas susceptibles de ser utilizadas para cometer robos con fuerza en domicilios, como ganzúas de hierro de distintos tamaños, destornilladores, llaves inglesas y guantes.
Ambos hombres quedaron detenidos como presuntos autores de un delito de tentativa de robo con fuerza y fueron puestos en libertad después de declarar en dependencias policiales.
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