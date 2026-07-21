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Accidente de tráfico

Un herido crítico y cuatro en estado grave tras volcar una furgoneta en Maials

Hay nueve personas afectadas en total, que han sido trasladados al Hospital de Móra d'Ebre y los otros cinco al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida

Archivo - Ambulancia del SEM

Archivo - Ambulancia del SEM / SEM - Archivo

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Una furgoneta ha volcado en la carretera C-12, en el término municipal de Maials (Segrià), y ha dejado nueve personas han resultado afectadas, una de ellas en estado crítico y cuatro en estado grave, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (Servei Català de Trànsit) a partir de los datos facilitados por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Cuatro de los afectados han sido trasladados al Hospital de Móra d'Ebre y los otros cinco al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

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El SEM ha movilizado siete ambulancias y un helicóptero medicalizado. Como consecuencia del accidente, ha sido necesario cortar la carretera en el lugar de los hechos para facilitar las labores de los servicios de emergencia.

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