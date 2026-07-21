Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ley antitabacoBarcelonaNotarioFerran TorresEspañaBadia del VallèsMundial 2026Ola calor
instagramlinkedin

En Benahavís

Hallan muerta a una mujer con signos de violencia en Málaga

Un vehículo de la Guardia Civil.

Un vehículo de la Guardia Civil. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Málaga
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una mujer ha sido hallada muerta con signos de violencia en una vivienda de Benahavís (Málaga), han informado a EFE fuentes de la investigación.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Un lío judicial frena la investigación a un notario de Barcelona denunciado por estafar a una veintena de ancianos
  2. El Gobierno aprueba este martes la ley antitabaco, que prohíbe fumar y vapear en terrazas, piscinas y marquesinas
  3. Muere un menor de 13 años al derrumbarse una fuente durante la celebración del Mundial en Ciudad Rodrigo
  4. España se prepara para una nueva ola de calor que dejará máximas de 45 grados y elevará aún más el riesgo de incendios
  5. Barcelona celebra la victoria del Mundial sin incidentes: tres detenidos por robo y un denunciado por desobediencia
  6. Estado de los embalses hoy, 20 de julio en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  7. África, la joven con altas capacidades que empezará la universidad con 16 años: 'En clase me aburría, hablaba mucho y mis notas empezaron a bajar
  8. Los jueces de Barcelona han dictado este 2026 un 13% más de expulsiones sustitutorias de prisión

Hallan muerta a una mujer con signos de violencia en Málaga

Hallan muerta a una mujer con signos de violencia en Málaga

Desarticulado el entramado criminal 'El tren de Aragua' por robos con violencia y tráfico de drogas

El Tribunal de Estrasburgo estudia una demanda por torturas en el CIE de Barcelona

El Tribunal de Estrasburgo estudia una demanda por torturas en el CIE de Barcelona

Un hombre mata presuntamente a su mujer en Alicante en un crimen que se investiga como violencia machista

Un hombre mata presuntamente a su mujer en Alicante en un crimen que se investiga como violencia machista

Desarticulado un entramado criminal de “El tren de Aragua” dedicado a la comisión de robos con violencia y al tráfico de drogas

El incendio de Guadalajara sigue sin ser controlado y avanza hacia Soria

Detenido por matar a cuchilladas a su mujer en Toledo

Detenido por matar a cuchilladas a su mujer en Toledo

Un estadounidense se recupera tras ser embestido por un bisonte en el parque de Yellowstone