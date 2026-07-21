Sucesos
Detenido el "presunto sicario" que mató a tiros a un menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona
Es el segundo detenido por este crimen que se investiga como un ajuste de cuentas entre bandas juveniles
Los Mossos detienen a uno de los sospechosos del crimen del parque de la Pegaso y buscan al resto
Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a una segunda persona implicada en la muerte a tiros de un menor de 15 años el pasado 2 de julio. Se trata de un sospechoso de 21 años. Así lo ha confirmado la consellera de Interior, Núria Parlon, en el Parlament y ha añadido que se trataría del "presunto sicario" que apretó el gatillo contra la víctima. El 4 de julio los agentes ya detuvieron a un primer sospechoso implicado en el crimen que, por el momento, está en prisión provisional sin fianza.
Este sospechoso vivía muy cerca del parque y los investigadores buscaban varios implicados más, ya que los testigos hablan de tres o cuatro asaltantes que iban con la cara tapada.
Los investigadores consideran que se trataría de un ajuste de cuentas entre bandas juveniles violentas, y por eso centraron sus pesquisas en estos grupos. El crimen tuvo lugar el pasado jueves 2 de julio, sobre las diez y media de la noche, cuando dos bandas rivales se enfrentaron en el barrio de La Sagrera y acabaron a tiros. Dicho enfrentamiento se saldó con un menor de edad muerto por disparos de arma de fuego.
Tras el crimen, los sospechosos escaparon por la avenida Meridiana y los Mossos pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda, activando varias unidades para tratar de dar con los responsables. No se descartan más detenidos.
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