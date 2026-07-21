Detenido el "presunto sicario" que mató a tiros a un menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a una segunda persona implicada en la muerte a tiros de un menor de 15 años el pasado 2 de julio. Se trata de un sospechoso de 21 años. Así lo ha confirmado la consellera de Interior, Núria Parlon, en el Parlament y ha añadido que se trataría del "presunto sicario" que apretó el gatillo contra la víctima. El 4 de julio los agentes ya detuvieron a un primer sospechoso implicado en el crimen que, por el momento, está en prisión provisional sin fianza.

Este sospechoso vivía muy cerca del parque y los investigadores buscaban varios implicados más, ya que los testigos hablan de tres o cuatro asaltantes que iban con la cara tapada.

Los investigadores consideran que se trataría de un ajuste de cuentas entre bandas juveniles violentas, y por eso centraron sus pesquisas en estos grupos. El crimen tuvo lugar el pasado jueves 2 de julio, sobre las diez y media de la noche, cuando dos bandas rivales se enfrentaron en el barrio de La Sagrera y acabaron a tiros. Dicho enfrentamiento se saldó con un menor de edad muerto por disparos de arma de fuego.

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Tras el crimen, los sospechosos escaparon por la avenida Meridiana y los Mossos pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda, activando varias unidades para tratar de dar con los responsables. No se descartan más detenidos.