Sucesos
Detenido un 'conductor kamikaze' por ir contra dirección en la AP7 con 12 kilos de cocaína, 56 kilos de hachís y 27 kilos de marihuana
La Policía Nacional atrapó al sospechoso que aceleró cuando vio a los agentes
Condenado el kamikaze de La Jonquera a 13 años y medio de prisión por homicidio y tráfico de drogas
Todo vale para traficar con drogas, hasta poner en riesgo la circulación por la autopista o emular las persecuciones que hacía Burt Reynolds en 'Los Caraduras', cuando intentaba llevar un cargamento ilegal de cerveza. Cambiando el alcohol por droga, es lo que se encontraron agentes de la Policía Nacional hace unos días cerca de La Jonquera cuando localizaron un vehículo BMW M3 con matrícula suiza que circulaba en dirección contraria por la AP7 poniendo en grave peligro al resto de usuarios de la vía.
Ante la presencia de los vehículos policiales por la autopista, el conductor hizo caso omiso a las señales de parada y aceleró de forma temeraria, manteniendo la persecución. Sin embargo, accedió al área de servicio de Porta Catalana, donde estacionó el vehículo.
En ese momento el copiloto emprendió la huida a pie. Los agentes fueron hacia el conductor que se negó a obedecer las órdenes de los agentes, mostrando una actitud agresiva. Por eso lo detuvieron por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad.
En el registro del vehículo, se localizaron en su interior un total de 10 bultos, que contenían 12 kilos de cocaína, 539 paquetes de hachís con un peso de 56 kilos y 50 bolsas al vacío de marihuana, con un peso de 27 kilos. Todas estas sustancias fueron intervenidas, así como el vehículo.
El detenido pasó a disposición del juzgado de guardia de Figueres que ordenó su prisión provisional sin fianza.
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