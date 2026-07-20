Muere un joven en Sonseca (Toledo) mientras veía el Mundial en una plaza

Un joven de unos 20 años ha muerto este domingo mientras veía el partido del Mundial en una plaza de la localidad toledana de Sonseca, que ha decretado tres días de luto oficial.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que sobre las 23:16 horas de este domingo se recibió un aviso de que en la plaza de la Virgen de Sonseca un chico de unos 20 años había comenzado a sufrir convulsiones. En el lugar había efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil y también se desplazaron una UVI y el médico de urgencias, que intentaron reanimar al joven, pero falleció en el lugar.

La autopsia determinará las causas de la muerte de este chico.

Dos muertos y ochenta heridos

La noche de celebraciones por la victoria de España en la final del Mundial de fútbol ha dejado dos fallecidos, más de ochenta heridos y al menos doce detenidos en todo el territorio nacional. En la capital se han practicado siete detenciones durante la madrugada de este lunes, cinco de ellas lo fueron por delito de odio tras una discusión en un bar, otra por desórdenes públicos y atentado a la autoridad en la plaza de Cibeles y la última por desobediencia grave en la Puerta del Sol, ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid.

Además, los servicios sanitarios madrileños han trasladado a un total de 36 heridos a los hospitales de la ciudad. Por su parte, los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a tres personas por distintos robos durante la noche y los servicios sanitarios han atendido a 29 personas, 24 de carácter leve y 5 menos graves.

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En la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo un menor de 13 años ha fallecido y otro está grave, con una fractura en una pierna e ingresado en el hospital de Salamanca, tras derrumbarse la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, hiriendo a un tercer menor, que ya ha sido dado de alta.