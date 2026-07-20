Muere ahogada una mujer de 78 años en una piscina de Sant Vicenç de Montalt: 23 personas han fallecido este verano en el agua

Una mujer de nacionalidad española y 78 años falleció ahogada este domingo por la tarde en una piscina comunitaria de Sant Vicenç de Montalt (Maresme). El aviso en el teléfono de emergencias 112 se recibió a las 16.59 horas, informando de que había una persona flotante en el agua y que le habían sacado al exterior pero ya no respiraba.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) movilizó a dos ambulancias, aunque ya no se pudo hacer nada por salvarle la vida. Los Mossos d'Esquadra desplazaron al lugar a tres patrullas, que se hicieron cargo de las diligencias de investigación aunque todo apunta a un accidente

Se trata de la octava víctima mortal bañista en las piscinas catalanas desde el inicio de la campaña de baño el pasado 15 de junio. Aparte, una veintena de personas han resultado heridas en ahogamientos en piscinas de Catalunya desde el 15 de junio, la mayoría niños.

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Por lo que se refiere al balance en las playas, hasta ahora ha habido 12 ahogamientos mortales, mientras que 3 personas han perdido la vida en el baño en aguas interiores.