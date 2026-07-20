Los jueces de Barcelona dictan un 13% más de expulsiones de territorio nacional de multirreincidentes este año

Los dispositivos conjuntos contra la multirreincidencia en los seis primeros meses del año en Barcelona y su área metropolitana han permitido identificar a más de 7.335 personas, 85 han sido trasladadas a dependencias policiales y se han practicado 80 detenciones por infracciones de la legislación de extranjería. En el mismo periodo se han ejecutado 126 expulsiones cualificada, cuando el año pasado fueron 130.

Sin embargo, de las 126 expulsiones este año 45 fueron acordadas judicialmente dentro de una sentencia en sustitución de una pena de prisión impuesta. Se trata de un 13% más que estas órdenes judiciales de expulsión dictadas durante el primer semestre del año pasado.

Son datos expuestos por la subdelegada del Gobierno en Barcelona, Mari Carmen García-Calvillo, en la Junta Local de Seguridad de Barcelona, en la que ha reivindicado la cooperación y el "papel clave" de los cuatro cuerpos policiales que trabajan en la ciudad: Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana. Durante el primer semestre de 2026, la Policía Nacional ha participado junto con los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana en 15 dispositivos conjuntos en la vía pública, principalmente en el marco de las operaciones Fénix y Kanpai contra la multirreincidencia.

“No podemos permitir que una minoría que delinque de manera reiterada perjudique la convivencia y proyecte sobre las comunidades extranjeras de Barcelona una sospecha profundamente injusta”, ha afirmado García-Calvillo. En este sentido, ha recordado que “la inmensa mayoría de las personas migrantes trabaja y contribuye al progreso de Barcelona y de Catalunya”. Por ello, ha defendido la necesidad de garantizar su integración y sus derechos y, al mismo tiempo, actuar “con firmeza ante quienes hacen de la delincuencia su modo de vida”.

La subdelegada del Gobierno ha explicado que la seguridad tiene una dimensión cotidiana, directamente relacionada con la convivencia y la vida diaria de la ciudadanía, y otra estructural, menos visible, que consiste en desarticular las organizaciones criminales que se encuentran detrás de muchos delitos. En este segundo ámbito, la Policía Nacional ha desarticulado durante el primer semestre 27 grupos de crimen organizado, de los cuales 6 de ellos fueron desmantelados conjuntamente con los Mossos d’Esquadra. Las investigaciones relacionadas con la criminalidad organizada han permitido detener a 111 personas vinculadas principalmente al narcotráfico, la trata de seres humanos, el blanqueo de capitales, las estafas, las falsedades documentales y los delitos contra la propiedad industrial e intelectual.

García-Calvillo también ha destacado la detención de 41 fugitivos reclamados por la justicia internacional, 22 de ellos localizados en Barcelona. Entre estas actuaciones figura la detención de dos presuntos sicarios reclamados por Suecia por la planificación de un asesinato, así como la desarticulación de una organización itinerante asentada en Barcelona y especializada en robos de relojes de lujo y en viviendas. “Barcelona es una ciudad abierta y conectada, y este es uno de sus principales activos, pero esta realidad también exige una cooperación policial internacional permanente”, ha indicado la subdelegada

Por su parte, la Guardia Civil ha desarrollado durante el semestre seis investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada que afecta a la ciudad de Barcelona, con siete detenidos y doce personas investigadas.

Lucha contra el narcotráfico

Durante los primeros seis meses del año, la Policía Nacional ha intervenido cerca de 1,6 toneladas de cocaína, casi 247 kilos de hachís y más de 770 kilos de marihuana en sus actuaciones vinculadas a Barcelona. Por su parte, las unidades de la Guardia Civil del puerto y del aeropuerto han intervenido más de 169 kilos de cocaína, cerca de 144 kilos de hachís y más de 650 kilos de marihuana. En conjunto, las actuaciones de Policía Nacional y Guardia Civil han permitido intervenir más de 3,5 toneladas de estas tres sustancias durante el primer semestre de 2026.

García-Calvillo también ha puesto el acento en la creciente sofisticación de las estafas y los delitos cometidos a través de internet. La Guardia Civil ha recogido durante el semestre 186 denuncias relacionadas con la ciberdelincuencia y ha investigado a 90 personas. En la lucha contra las falsificaciones, la Guardia Civil ha intervenido productos con un valor estimado de 9,8 millones de euros y ha investigado a 94 personas. “Perseguir las falsificaciones también es proteger el comercio legal, los puestos de trabajo y a los consumidores”, ha explicado la subdelegada

La Guardia Civil gestiona, además, 25.725 armas vinculadas a 18.610 licencias en Barcelona. Durante el primer semestre se han depositado o intervenido 834 armas y se han tramitado 6.188 expedientes administrativos. Durante la Junta Local de Seguridad, la subdelegada del Gobierno en Barcelona también ha puesto en valor la labor de documentación desarrollada por la Policía Nacional.

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Entre enero y junio se han expedido 190.370 documentos españoles, entre DNI y pasaportes, así como 53.885 tarjetas de documentación de personas extranjeras. En conjunto, se han tramitado más de 244.000 documentos en seis meses. García-Calvillo ha destacado que esta capacidad de gestión documental será también fundamental para responder a las necesidades derivadas del proceso de regularización extraordinaria.